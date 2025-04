Arcebispo de Fortaleza fala do legado do Papa Francisco: "coração que se abria a todas as pessoas"

Arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório falou sobre o legado de Papa Francisco para a Igreja Católica e sobre o exemplo deixado pelo Sumo Pontífice. Papa Francisco faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), no Vaticano.

"Nenhum de nós estava preparado para a notícia que recebemos hoje pela manhã", disse Dom Gregório, em coletiva de imprensa realizada em sua residência Episcopal. Mas ele reforçou que este é um "luto jubiloso".

Veja também Ceará Arquidiocese de Fortaleza lamenta morte do papa Francisco Ceará Padre cearense que viveu seis anos em Roma destaca humanidade do papa Francisco

"Como nós cremos na vida de Jesus, a gente também quer que essa passagem seja vista pela alegria de saber que o irmão conseguiu, na sua trajetória, aquilo que seria o final glorioso da nossa existência: contemplar a Deus face a face", ressalta.

O arcebispo de Fortaleza falou ainda sobre o legado de Papa Francisco, que liderou a Igreja por quase 12 anos. Dom Gregório pontuou que o papado dele pode ser resumido em três palavras: "amor, misericórdia e esperança".

"O grande legado foi despertar na igreja uma grande alegria. Ele era um homem feliz, era um homem alegre. (...) Papa Francisco era uma pessoa que falava sem medo. Uma pessoa que até o fim falou contra as guerras que temos — são várias ao redor do mundo —, contra a fome, contra a marginalidade e contra tantos outros temas que ele sempre nos alertava". Dom Gregório Arcebispo de Fortaleza

"Era um coração que se abria a todas as pessoas, sem exceção", conclui o arcebispo.

Veja também Mundo Visita ao Brasil e declarações sobre LGBTs: confira 7 momentos e frases marcantes de papa Francisco Mundo Conheça a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde papa Francisco deve ser sepultado

Benção do Papa Francisco

Dom Gregório relembrou também a imposição da benção feita pelo Papa Francisco logo depois que ele assumiu como arcebispo de Fortaleza.

"Foi a continuação de uma grande alegria, porque o Papa Francisco me escolheu, tirando da diocese de Petrópolis, para ser arcebispo Fortaleza. E naquele momento, já tinha havido aqui a posse em Fortaleza e logo depois a imposição do Papa. Eu fiquei muito feliz pelo contato que sempre tive com o Papa Francisco", diz.

Ele pontua que esteve com o papa por duas vezes. Dom Gregório reforçou ainda a ligação com o pontífice "pelos trabalhos realizados e pela grande missão que é a responsabilidade de levar nosso senhor Jesus Cristo, pela palavra e pelo testemunho ao coração de todas as pessoas".

Veja também Mundo Saiba como foi a última aparição do papa Francisco e leia mensagem deixada pelo pontífice

Dom Gregório, inclusive, ressaltou o testemunho de serviço de Papa Francisco, que poucas horas antes da morte esteve na Praça São Pedro, no Vaticano, para dar a benção no Domingo de Páscoa.

"Ele mostrava que esse desejo de vida, de testemunhar Jesus Cristo, ele queria fazer até o último momento da sua existência", disse.

"O Papa Francisco podia ficar muito preocupado apenas com sua saúde, mas nesse sopro de vida que ele teve nas últimas semanas, ele quis testemunhar que, até o fim, ele teve um olhar de misericórdia, porque ele foi ao presídio e pediu desculpas por não poder estar ali com eles por mais tempo. (...) Ele vai à Praça (São Pedro), ele prega a ressurreição de Jesus para dizer 'porque ele vive, eu posso crer no amanhã'. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ele partiu. Então eu acho um testemunho de que, apesar de tanta idade, foi capaz de nos mostrar a beleza de quando a nossa vida se torna serviço". Dom Gregório Arcebispo de Fortaleza

Mensagem aos fiéis

Em Fortaleza, os fiéis da Igreja Católica e os admiradores do Papa Francisco poderão ouvir, às 18 horas desta segunda, os sinos das igrejas e capelas da capital cearense tocando em lembrança ao Papa Francisco.

Missas em homenagem ao pontífice também devem ser celebradas ao longo de todo o dia.

Dom Gregório reforçou, aos fiéis, que é necessário "viver esse luto intensamente". "Porque é a morte de alguém que nós amávamos, mas ao mesmo ter no coração essa grande esperança", afirma.

"A gente tenha um coração cheio de Esperança e que entreguemos a Deus o Papa Francisco e agradeçamos por tudo aquilo que ele realizou, principalmente pelo seu testemunho, e que a gente também lembre, peça a Deus misericórdia para esse irmão que nós entregamos com toda a força do nosso amor, da nossa fé e do nosso coração". Dom Gregório Arcebispo de Fortaleza

Veja também Ceará Missas são celebradas em homenagem ao papa Francisco em Fortaleza Mundo Fiéis se reúnem no Vaticano para acompanhar cerimônias fúnebres do papa Francisco

Ele falou ainda sobre a escolha de um novo papa, que deve ser feita pelo Conclave.

"Para que a gente possa agradecer o legado do Papa Francisco, nós o entregamos no coração de Deus, mas, ao mesmo tempo, saber quem o Espírito Santo vai indicar, através dos cardeais que lá estão, a maioria vai apresentar esse desejo e assim a gente saberá, espero que num futuro muito breve, quem será o próximo papa", completa.