Fortaleza concentra metade dos casos de meningite no Ceará neste ano; veja sintomas e como prevenir

Até o início de abril deste ano, o Ceará registrou 82 casos de meningite, em 25 municípios diferentes. Fortaleza concentra quase a metade deles (40), conforme monitoramento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A doença, que é prevenível por vacina, já causou quatro mortes no Estado em 2025, sendo três delas na Capital e uma em Fortim, no litoral de Aracati.

Depois de Fortaleza, no número total de casos, estão Sobral (9), Caucaia (6), Redenção (3), Canindé (2), Cascavel (2) e Maracanaú (2). Outras 18 cidades tiveram um registro, segundo os dados da Planilha de Notificação Semanal (PNS), mantida pela Sesa. As informações são referentes às 14 primeiras semanas epidemiológicas (SE) do ano, período padronizado que vai até o dia 5 de abril.

A meningite, segundo explicação do Ministério da Saúde, é uma inflamação das meninges, como se chamam as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Essa é uma doença considerada endêmica no Brasil, e os casos são esperados ao longo de todo o ano, “com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais”, explica a Pasta.

A doença pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas. Quando ela é causada especificamente pela bactéria meningococo, chama-se meningite meningocócica. Não houve registro desse tipo no Ceará até o início de abril, conforme os dados da Secretaria da Saúde do Estado.

O levantamento da Sesa mostra que o maior aumento no número de casos ocorreu entre a SE 10 (2 a 8 de março) e a SE 11(9 a 15 de março), quando o total de registros em todo o Ceará passou de 34 para 59, um aumento de 74%.

Esse aumento foi mais intenso no interior do Estado. Até a SE 10, havia 19 casos em Fortaleza e 15 nas outras cidades cearenses. No SE 11, o total de casos mais que dobrou no Interior, chegando a 31 — variação de 107%. Na Capital, houve incremento de 9 novos casos — somando 28, ao todo —, com um aumento de 47%.

“É sempre importante reforçar a vacinação”, diz secretário

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o secretário Executivo de Vigilância da Sesa, Antonio Lima Neto, conhecido como Tanta, afirmou que os registros de meningite estão “um pouco abaixo da média”, referindo-se aos registros em anos anteriores no Estado.

Pela gravidade da doença, ele alerta para a possibilidade de prevenção da doença por meio de vacina. “É muito difícil trabalhar com prevenção de meningite sem pensar em vacina. Muitos de nós podemos carregar um meningococo que não nos faz mal, mas pode fazer mal a outra pessoa”, afirma.

Ele explica que, atualmente, quando se fala em meningites, o destaque vai para a pneumocócica e meningocócicas, ambas preveníveis por vacina. “As meningites mais graves são imunopreveníveis. Tem algumas cepas que a vacina ainda não protege, mas a maioria sim”, destaca o médico.

Sintomas da meningite

Os diferentes tipos de meningite podem causar sintomas diversos, que também podem variar em relação à gravidade e à rapidez com que se desenvolvem. Mas em geral existem as seguintes queixas:

Febre

Dor de cabeça

Rigidez de nuca

Náusea

Vômito

Aumento da sensibilidade à luz (fotofobia)

Confusão mental

Em bebês e recém-nascidos esses sintomas podem não estar presentes ou podem ser difíceis de serem percebidos. Segundo o Ministério da Saúde, os bebês podem ficar irritados, vomitar, alimentar-se mal, parecerem letárgicos ou não responderem a estímulos. Eles também podem ter a moleira (fontanela) protuberante ou reflexos anormais.

Como se prevenir contra a meningite

A prevenção contra a meningite é variada, uma vez que ela é causada por diversos agentes infecciosos. Porém, a principal estratégia é a vacinação. Veja quais vacinas fazem parte do calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização:

Vacina meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C;

protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C; Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite;

protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite; Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B;

protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B; Meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C;

protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C; Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y.

Como a meningite é transmitida

Em geral, a transmissão da meningite ocorre de pessoa para pessoa, por meio de gotículas e secreções do nariz e da garganta, segundo o Ministério da Saúde. Porém, também pode ocorrer transmissão fecal-oral, por meio da ingestão de água e alimentos contaminados ou do contato com fezes.

Segundo a Sesa, as meningites de origem infecciosa, principalmente aquelas causadas por bactérias, são as mais importantes para a saúde pública, “pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos”.

Meningite Bacteriana

Geralmente, as bactérias que causam a doença são transmitidas de uma pessoa para outra. Algumas — como a Listeria monocytogenes e da Escherichia coli — podem se espalhar por meio dos alimentos. Algumas pessoas podem transportar essas bactérias sem estarem doentes e infectar outras pessoas.

Meningite Viral

A transmissão pode ocorrer de diversas maneiras, dependendo do vírus causador da doença. Os arbovírus, por exemplo, são transmitidos por meio da picada de mosquitos contaminados. Já no caso dos enterovírus a contaminação é fecal-oral e pode ocorrer, por exemplo, pelo contato próximo com uma pessoa infectada, por ingestão de água ou alimentos crus com o vírus.

Meningite causada por Fungos

Segundo o Ministério da Saúde, não ocorre transmissão de pessoa para pessoa no caso da meningite fúngica. Geralmente, os fungos são adquiridos pela inalação dos esporos (pequenos pedaços de fungos) que entram nos pulmões e podem chegar até as meninges. Alguns desses agentes estão presentes em solos ou ambientes contaminados com excrementos de pássaros ou morcegos. O fungo chamado Candida geralmente é adquirido em ambiente hospitalar.

Meningite causada por Parasitas

Também não há transmissão entre pessoas quando se fala nos parasitas que causam meningite. Normalmente, eles infectam animais e as pessoas são infectadas pela ingestão de produtos ou alimentos contaminados que tenham a forma ou a fase infecciosa do parasita.

