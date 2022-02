Tremor de terra é registrado em Canindé e moradores sentem abalo

Um tremor de terra de magnitude preliminar de 1.8 mR, foi registrado, na noite dessa quinta-feira (10), em Canindé pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Conforme relatos enviados à instituição, o abalo foi sentido por diversos moradores do município. Uma das testemunhas disse ter se assustado com a força do terremoto, que, segundo ele, teria feito balançar o alpendre da residência em que estava.

Série de tremores no município

O LabSis registrou quatro sismos de terra na região desta semana. O primeiro, de magnitude preliminar calculada em 1.9 mR, aconteceu no último domingo (6). Os outros dois eventos na segunda-feira (7), de magnitudes preliminares 1.7 mR e 1.4 mR. E o último, na terça-feira (8), de magnitude 1.6 mR.

Segundo o laboratório, as informações sobre os terremotos recentes foram repassadas para a Defesa Civil do município.

O equipamento da UFRN é responsável por monitorar e divulgar toda atividade sísmica da região Nordeste do país em tempo real.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.