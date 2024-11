Na Expo Favela Innovation, Elmano promete 5G em todas as escolas do Ceará até 2026

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pretende encerrar o mandato, ao fim de 2026, tendo implementado conectividade 5G em todas as escolas da rede estadual. O plano foi anunciado pelo gestor na 2ª edição da Expo Favela Innovation, a maior feira de empreendedorismo do mundo voltada para as periferias. O evento ocorre nesta sexta-feira (22) e neste sábado (23), no Centro de Eventos.

"É impossível pensar em ter uma educação de qualidade se a gente não tem a vinculação disso com tecnologia", acredita Elmano. Segundo ele, foi preciso, primeiro, consolidar o projeto de ensino profissionalizante e expandir as escolas com essa estrutura no Estado para, agora, garantir que as unidades tenham a melhor conectividade possível.

"O Ceará tem um Cinturão Digital e nós vamos ter, até o fim do governo, 5G em todas as escolas do Estado", afirmou o petista. "Várias já têm, mas estamos avançando para ter em todas as da Capital e do Interior", continuou ele.

A fala do governador aconteceu durante o painel "Educação, Tecnologia e Empreendedorismo", que contou com as presenças do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do comunicador Felipe Neto.

Cursos de tecnologia

No painel, Elmano também comentou que o Governo fez uma parceria com a Google para disponibilizar aos alunos e egressos da rede pública estadual cursos de tecnologia em plataformas de ensino a distância.

Sem mencionar datas, o governador afirmou que, em breve, lançará um edital com 30 mil vagas para a iniciativa. "Vamos lançar o edital, também com a Google, com 30 mil vagas para o aluno da escola, mas, também, para o aluno que tenha deixado a escola, que, por acaso, terminou o ensino médio, e vai poder voltar para a escola, fazer esse curso de tecnologia e receber uma bolsa [de estudos] de R$ 1 mil", disse.

Sábado (23)

Palco Potência

10h - Painel "Diversidade e identidade em espaços de poder". Tem como convidados Kellen Julio, Érika Hilton, Angel Gadelha, Mulher Barbada e Fred Nicácio, e conta com a mediação de Gabriela Feitosa;

11h - Painel "Buscando consensos para um Projeto de País". Conta com a presença de Simone Tebet, Ava Santiago, Gabriela Aguiar, Érika Hilton e Márcio Macêdo. Mediado por Walfrido Warde;

14h - Painel "Cultura urbana e mercado", com participação de Luísa Nobel, Guilherme Fortal, Leandro Macambira, Santzim, além de Tasha e Trace. Mediação de Zé Pretim;

15h - Painel "Empreendedorismo e responsabilidade social nos setores público e privado", com os convidados Lia de Freitas; Jade Romero; o diretor Regional do SENAI e Superintendente do SESI Ceará, Paulo André; o presidente da Enel Distribuição Ceará, Jose Nunes Almeida; o superintende de varejo do estado do Ceará pelo Banco do Brasil, Priscila Requejo; e o diretor de Assuntos Institucionais da Solar, Arthur Ferraz. Mediado pela diretora do Instituto Povo do Mar (IPOM), Fabrini Andrade;

16h - Painel "Favela, esporte e oportunidade", com participação de Marcelo Paz, Rogério Pinheiro, Piqueno e Felipe Ribeiro. Mediação de Mário Kempes;

17h - Painel com o tema "Favela na Tela: o papel do audiovisual na construção da identidade". Edi Rock (Racionais Mcs), Douglas Silva, Léo Suricate e Edmilson Filho são convidados para a ocasião, que é mediada por Katiuscia Ribeiro;

18h - Premiação dos projetos empreendedores, com as participações de Preto Zezé e de Piqueno.

Palco Favela

10h - DJ Renan

11h - Passinho do Reggae; Lucas do Gera

14h - Trap Pokindeia

15h - Trap Gutto

16h - Forró de Favela Santizinho

17h - Batalha de Rima Jefferson Wakanda

18h30 - Swingueira André Bradoque

Espaço Favela Literária

10h - "A importância da educação antirracista", com Coletivo Negrada, Educa (Dhara, Vinicius, Magi) e Katiuscia Ribeiro, mediado por Michael Rizzi;

11h - "Produção literária negra" com Jessé Andarilho, Seu Francisco e Eduardo Africano. Mediação de Luizete Vicente;

13h - Apresentação Cultural de Encanto Musical;

13h30 - Experiências de Projetos Sociais em Favelas: Inovação Tecnológica nas Favelas, Instituto Amores Beco do Céu, AMCTN, Instituto Maria da Hora e Instituto Robótica Sustentável, com participação de Neto Muniz, Wander Alencar, Rutênio Leninha, Nathalie Liberato e André Cardoso. Mediação de Caio Cavalcante;

14h30 - Empreendedorismo digital: conteúdo, influência e negócio. Com Tiago Trindade, Cristian Africanize e Mateus Batista, e mediação de Dudu Suricate;

15h30 - Bate Papo com influencers K10, Nathanzim, Izac Gigante, Diego Tripinha. Mediado por Flay;

17h - Humor e Comédia de Favela, com Pokindeia, Gordin, Seu Sérgio, Vitor Arlen, Sósia do Wind e Paivinha.

Sala Conexão

14h - 17h Orientações sobre acesso a crédito e gestão de negócios Crediamigo, Ceará Credi e Sebrae;

Domingo (24)

Estação das Artes

15h - Belinho e Banda

16h - Vanessa

17h - Tasha & Trace

18h - Edi Rock & Dexter

20h - Encerramento