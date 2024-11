2ª edição da Expo Favela Innovation no Ceará será no Centro de Eventos; saiba quando e detalhes

A segunda edição da Expo Favela Innovation será nos dias 22 e 23 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará. Considerada uma das maiores de empreendedorismo do Brasil, a feira conta, neste ano, com as participações do prefeito de Recife, João Campos, da empresária Luiza Trajano, da apresentadora Natuza Nery, entre outros.

"Mais que uma feira, a Expo Favela é um movimento que potencializa as periferias, mostrando que inovação e criatividade são forças presentes em todos os territórios", entende o presidente da Central Única das Favelas (Cufa) no Ceará, Wilton Santos, mais conhecido como Piqqueno.

De acordo com a organização do evento, também estarão presentes personalidades como o comunicador Felipe Neto e o influenciador digital Dudu Suricate.

Veja também Negócios Crescimento da Região Metropolitana impulsiona projetos do tipo condomínio clube Victor Ximenes Rede mineira investe R$ 70 milhões e abre megaloja de atacarejo em Fortaleza

Como funciona a Expo Favela?

Moradores de favelas e periferias cearenses que têm seu próprio negócio ou ideia de empreendimento, independentemente do estágio de maturidade, podem expor no evento. A pré-inscrição para participar segue até esta sexta-feira (8). Uma curadoria fará a seleção dos inscritos.

Legenda: A Expo Feira Innovation está prevista para ocorrer ao fim do mês de novembro Foto: Divulgação

Entre as vantagens de participar da Expo Favela estão a mentoria de negócios pré-evento, relacionamento com investidores, oportunidade de expor ideias ou negócio já consolidado para o público e convite para uma jornada de formação empreendedora pós-exposição. Além disso, os participantes também concorrem ao "Top 10" do Estado e podem ser convidados para a Expo Favela Innovation Brasil, prevista para ocorrer em São Paulo nos dias 6, 7 e 8 de dezembro deste ano.