Calendário Pis/Pasep: veja datas de pagamento de abril e dos próximos meses

A Caixa Econômica Federal liberou as datas dos repasses do abono salarial de 2025. O terceiro lote, destinado a trabalhadores nascidos em março e abril, está disponível a partir desta terça-feira (15).

Conforme as regras, o abono será concedido a quem trabalhou de carteira assinada, tanto no setor público como na iniciativa privada, por ao menos 30 dias em 2023, com rendimento mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Para ter direito aos valores, o trabalhador precisa estar cadastrado no programa há no mínimo cinco anos.

Além disso, o empregador deve ter enviado os dados do funcionário por meio da Rais, até 15 de maio de 2024, ou do eSocial, até 19 de agosto do ano passado.

Veja também Victor Ximenes Atividade econômica do Ceará inicia 2025 com crescimento acima da média nacional Egídio Serpa Aneel manda baixar tarifa da Enel no Ceará

Os valores variam conforme os meses trabalhados no ano-base. O cálculo considera o salário mínimo vigente no momento da liberação do benefício.

Quem tem direito ao abono?

Para ter direito ao abono salaria, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no Pis/Pasep há ao menos 5 anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/eSocial.

Veja também Ana Alves Golpe do Pix cresce em todo o País: veja como se proteger

Veja o calendário restante de pagamento de 2025

A ordem de pagamento é de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores: