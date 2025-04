Atividade econômica do Ceará inicia 2025 com crescimento acima da média nacional

A atividade econômica do Ceará registrou crescimento de 2,4% em janeiro, na comparação com o mês anterior, acima da média nacional, de 0,9%. Os dados são do índice de Atividade Econômica Regional do Nordeste (IBCR-NE), do Banco Central. O desempenho foi analisado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do Nordeste (BNB).

A alta é explicada, principalmente, pela recuperação da indústria de transformação, cuja produção aumentou 7,9% no período.

O comércio varejista também teve desempenho positivo, com avanço de 1,7%, influenciado pelo crescimento de 8,1% nas vendas de veículos, peças e motocicletas, além da alta de 15% no volume de vendas de materiais de construção.

Segundo o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira, a expansão da oferta de crédito tem sido um dos principais estímulos para a economia local, sustentando a demanda mesmo em um ambiente de juros elevados. Em janeiro, o volume de financiamentos do banco para a indústria cearense somou R$ 190 milhões, um aumento de mais de 1.330% em relação ao mesmo mês de 2024.

No acumulado de 12 meses até janeiro de 2025, a atividade econômica do Nordeste cresceu 3,9%, desempenho ligeiramente superior ao nacional, que foi de 3,8%.