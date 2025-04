Empresa dona do TikTok estuda instalar data center no Porto do Pecém, diz agência internacional

A ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, estuda a instalação de um data center no Complexo Portuário do Pecém, no Ceará. Conforme informações da agência internacional de notícias Reuters, a companhia já está em negociações para selar uma parceria com a produtora de energia renovável Casa dos Ventos.

O investimento em um centro de dados aproveita o êxito dos negócios em geração de energia renovável na região do Pecém, em uma localização considerada estratégica devido à proximidade com estações de cabos submarinos.

De acordo com a agência, a demanda total do projeto pode se aproximar de 1 gigawatt. As tratativas ocorrem no momento em que o Brasil tenta se posicionar como um polo global para a indústria de data centers com amplo potencial de crescimento. A instalação tornaria o País uma base para as operações da empresa chinesa no Hemisfério Ocidental.

Fontes da publicação ainda afirmaram que o Ministério de Minas e Energia do Brasil estuda a possibilidade de expandir a capacidade de rede para projetos de centro de dados no Pecém e outras regiões.

A Casa dos Ventos não confirmou as negociações com a ByteDance, mas informou estar "comprometida em transformar o porto do Pecém em um polo de inovação tecnológica e transição energética".

"A empresa está desenvolvendo o maior centro de dados do país e um projeto de hidrogênio verde, que será abastecido com energia renovável de seu portfólio. No desenvolvimento de ambos os projetos, está avaliando oportunidades de parceria com empresas que possam apoiar sua implementação", disse a empresa em nota.