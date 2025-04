Bradesco e Inter lideram ranking de reclamações do Banco Central

Os bancos Bradesco e Inter lideram o ranking de reclamações contra bancos e instituições de pagamento relativo ao primeiro trimestre deste ano, segundo balanço divulgado pelo Banco Central (BC), nessa quinta-feira (24).

Com mais de 110 milhões de clientes, o Bradesco ficou em primeiro lugar, com 7.647 reclamações procedentes. O Inter, que tem mais de 36 milhões clientes, ficou em segundo, com 2.272. Já o Pagseguro, com 32 milhões de clientes, aparece em terceiro lugar, com 1.885 reclamações.

No topo das reclamações estão irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartão de crédito. Em seguida, a insatisfação com o atendimento prestado pela Central de Relacionamento; irregularidades relativas a operações de crédito, exceto consignado; restrição à portabilidade de operação de crédito consignado e oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada.

Entre as financeiras e instituições de pagamento, a Ame Digital Brasil lidera com 120 reclamações, em um universo de 43 mil clientes. Em segundo, o Banco Inbursa S.A, que tem 511 mil clientes, somou 460 reclamações. O Pay4fun IP S.A, com 110 mil clientes, ficou em terceiro, com 74 reclamações.

Segundo o BC, o índice de reclamações calculado para cada instituição representa a estimativa de reclamações procedentes por cada milhão de clientes.

Veja lista das 15 instituições com maior número de reclamações:

Bradesco: 7.647 / 109.814.454 clientes; Inter: 2.272 / 36.563.772 clientes; Pagseguro: 1.885 / 32.033.840 clientes; Banco C6: 1.858 / 31.796.476 clientes; BTG Pactual / Banco Pan: 1.001 / 26.117.644 clientes; Santander: 2.556; 68.151.360 clientes; 68.151.360 clientes; Mercado Pago: 2.309 / 62.606.628 clientes; Picpay: 2.265 / 62.176.160 clientes; Itaú: 3.389 / 99.186.353 clientes; 99Pay: 759 / 22.883.342 clientes; Neon Pagamentos: 703 / 25.977.113 clientes; Pefisa S.A.: 305 / 12.011.106 clientes; Caixa Econômica Federal: 3.546 / 154.717.097 clientes; Banco do Brasil: 1.617 / 78.676.764 clientes; Nu Pagamentos: 1.100 / 103.734.267 clientes.

O que dizem as instituições

Em nota, o Bradesco informou que acompanha constantemente as manifestações e realiza um "intenso trabalho" no encaminhamento de soluções. Além disso, afirma que "tem uma posição de respeito absoluto ao cliente e aos seus interesses".

O Banco Inter, também em nota, reiterou o compromisso de respeito aos clientes e afirmou que trabalha para "para evoluir constantemente todos os seus produtos, serviços e canais de atendimento, garantindo a melhor experiência para seus clientes".

O comunicado do Pagbank destacou que o banco digital "preza pela satisfação de seus clientes" e que tem o compromisso de aprimorar os produtos e serviços oferecidos, além de buscar resolução para as questões levantadas.

A Ame Digital Brasil, o Banco Inbursa e o Pay4fun foram demandados, mas não responderam até a publicação desta matéria.

