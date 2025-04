Imposto de Renda: saiba o que acontece se você não declarar dentro do prazo

Contribuintes têm até o dia 30 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 à Receita Federal. Todos os anos, muitos brasileiros têm a mesma dúvida: o que acontece com quem não declarar?

Antes de responder essa pergunta, é importante lembrar que o registro pode ser feito por meio de três opções este ano: pelo programa para computadores, pelo aplicativo para celular e pelo portal e-CAC na plataforma Gov.br.

Após ser enviada, a declaração passa por um processamento realizado pela RF, e o contribuinte pode consultar o status do documento no Portal de Serviços do Contribuinte, na opção "Meu Imposto de Renda". O acesso é feito através da conta gov.br.

O que acontece com quem não declara o imposto de renda?

O CPF do contribuinte não é bloqueado - como muitos pensam - pela ausência de declaração, mas pode receber a anotação de "pendente de regularização".

Esse status cadastral, segundo a RF, apenas aponta que foi identificado a obrigatoriedade da entrega da declaração, mas ainda não a recebeu.

O Ministério da Fazenda informou que a situação não tem caráter punitivo e não impede o exercício de direitos. “Ela serve apenas como um alerta para que a pessoa regularize sua situação com o Fisco”.

“Não existe hipótese de um contribuinte ser preso por não enviar Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ou mesmo por ter dívida com o Fisco. O simples fato de um contribuinte não enviar a Declaração do Imposto de Renda a que estava obrigado não configura crime”, informou a Receita.

Qual é a multa para quem não declarar o imposto de renda?

Apesar de não ser caracterizado crime, o não exercício da atividade é passível de multa, que tem juros que começam a contar a partir do primeiro dia de atraso.

A multa mínima para o contribuinte que não envia sua declaração é de R$165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido.

Além disso, a Receita pode abrir um processo de fiscalização para apurar se houve sonegação, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

O órgão explica ainda que mesmo que não tenha imposto a pagar, a multa mínima de será aplicada se houver obrigação de declarar.

