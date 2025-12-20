Evandro rejeita dois projetos de rua coberta da Monsenhor Tabosa e quer nova proposta

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que rejeitou dois projetos que visavam solucionar uma das promessas do gestor municipal: a cobertura da avenida Monsenhor Tabosa, na região central da cidade.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Evandro disse que as propostas apresentadas foram rejeitadas pela falta de funcionalidade.

O primeiro projeto estabelecia a instalação de painéis solares sobre a via. Já o segundo previa a construção de um túnel sob a via.

"Não gostei do projeto do painel solar, ele não cobria de fato a rua. Simulava as árvores, mas cobria o trânsito de veículos. Tem que botar o painel solar cobrindo o pedestre, porque tem Sol ali. Tem que botar painel dando maior conforto para o pedestre", disse Evandro.

"O outro projeto que me foi apresentado diminuía o espaço da rua, para a passagem de só um veículo e tinha um túnel, mas questionei. Ali não temos problema de mobilidade, não há necessidade de fazer túnel e encareceria muito a obra. Queremos o fluxo de carros passando em frente às lojas para as pessoas comprarem. Na hora que se tira isso, desvia-se o trânsito. O projeto visualmente ficou bacana, mas não tinha funcionalidade", completou o prefeito.

Veja também Negócios Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP Negócios Primeiro reajuste do IPTU com novo cálculo será feito em 2027, diz prefeito

Investimento exclusivo da Prefeitura

Evandro Leitão destacou que a revitalização da via é um dos compromissos assumidos pela gestão dele e estimou que as obras devem ser iniciadas no segundo semestre de 2026. A atual situação da obra é "de rever o projeto", como explicou o gestor municipal.

Com investimento exclusivo dos cofres públicos municipais, sem a realização de uma parceria público-privada (PPP), a ideia é de que a proposta seja discutida com os lojistas da via.

"Quando tiver (o projeto) em mãos, vou abrir uma discussão com os setores da sociedade, principalmente ali com os empreendedores na Monsenhor Tabosa, para a gente poder ter algo palpável e quem sabe a gente iniciar no segundo semestre do próximo ano. Mas essa requalificação foi um compromisso meu e iremos fazer", reforçou.

Inspirado em rua de Gramado, Evandro quer Monsenhor Tabosa 'coberta'

No início de 2025, Evandro Leitão tomou posse como prefeito de Fortaleza, e declarou querer tornar a Monsenhor Tabosa uma via "coberta".

Como exemplo, o gestor municipal utilizou a Rua Coberta, um dos principais pontos turísticos de Gramado, na Serra Gaúcha. A promessa é válida até o fim do mandato em dezembro de 2028.