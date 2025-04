Quais os caminhos da sucessão bem-sucedida em empresas familiares

As empresas familiares são protagonistas da economia brasileira. Representam mais de 90% dos negócios no país e geram milhões de empregos. Ainda assim, quando o assunto é continuidade, os números acendem um alerta: poucas sobrevivem à passagem de bastão para a segunda geração, e ainda menos alcançam a terceira.

Segundo o IBGE, apenas 36% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração. Os principais motivos para essa baixa taxa de sobrevivência estão diretamente ligados à falta de preparo para a transição. Três fatores se destacam:

Apego e centralização excessiva de poder: Muitos fundadores têm dificuldade em delegar, abrir espaço para novas ideias e confiar na capacidade da geração seguinte. Esse comportamento não apenas limita o crescimento e a inovação do negócio, como também atrasa decisões cruciais sobre o futuro. A transição, quando deixada para o último momento, tende a acontecer em meio a tensões e urgências, gerando conflitos que poderiam ser evitados com planejamento e diálogo. O resultado é um processo sucessório desorganizado e distante da harmonia desejada.

Conflitos familiares: quando a empresa é uma extensão da casa, sem fronteiras claras entre o que é profissional e o que é pessoal, as disputas emocionais acabam contaminando a gestão. Muitos desentendimentos são atribuídos à rotina do dia a dia, mas, na verdade, podem refletir a vulnerabilidade da base familiar.

Falta de um planejamento sucessório adequado: muitos negócios subestimam a importância de preparar a família e os herdeiros para a transição. Ignoram etapas essenciais, como definir critérios objetivos para a sucessão, desenvolver competências nos futuros líderes e estruturar um plano claro que envolva, de forma ativa, tanto o sucedido quanto o sucessor. Sem esse preparo, a sucessão ocorre de maneira improvisada, gerando inseguranças e riscos para a continuidade da empresa.

Ignorar a ancestralidade da empresa: na ânsia de inovar, a segunda geração pode desconsiderar o legado e a história das pessoas que construíram o sucesso da organização. Um sucessor que valoriza as raízes, os valores e as práticas da empresa tem mais chances de inovar em base sólida e engajar os colaboradores em torno do mesmo propósito.

Profissionalizar, portanto, não significa afastar a família ou romper com a história do negócio. Significa, sim, criar mecanismos que garantam sua perenidade. Envolve estabelecer governança, clareza de papéis, meritocracia e, sobretudo, maturidade para lidar com as transições inevitáveis.

Veja também Delania Santos Como o hábito de reclamar pode afetar o seu desempenho profissional Delania Santos Por que bons profissionais podem fracassar na liderança? Delania Santos Entre vagas e lacunas: a verdade sobre o déficit de profissionais qualificados

O que fazer para garantir a perpetuidade do negócio familiar?

1. Iniciar cedo o diálogo sobre sucessão: conversar sobre o futuro não enfraquece o presente — fortalece. Quanto antes se começa a preparar os sucessores, mais natural será a transição. Mesmo sem clareza sobre o caminho a seguir, amadurecer este diálogo é um passo importante para que a transição seja bem-sucedida.

2. Implantar práticas de governança: conselhos consultivos, acordos entre sócios, reuniões periódicas e regras claras ajudam a separar a emoção da gestão e profissionalizam a tomada de decisão.

3. Desenvolver os membros da família com base em meritocracia: Pertencer à família não pode ser o único passaporte para cargos de liderança. É fundamental que os herdeiros estejam preparados técnica e emocionalmente para assumir responsabilidades no negócio. Quando isso não acontece, eles enfrentam dificuldades para construir autoridade, sentem-se inseguros diante dos desafios da gestão e, muitas vezes, acabam desmotivados — o que pode levá-los a buscar outros caminhos profissionais, afastando-se da empresa.

4. Buscar apoio externo quando necessário: mentores, consultores e advogados podem oferecer a isenção e o olhar estratégico que, muitas vezes, faltam dentro da família. É importante coletar referências desses profissionais e investigar sua conduta ética. Lidar com o futuro da família requer muita experiência, sensibilidade e sobretudo ética profissional.

5. Preservar a cultura sem resistir a mudanças: valores são legados importantes, mas não devem impedir a evolução. Saber o que manter e o que transformar é o segredo para seguir relevante. Negócios que resistem ao tempo entendem que a profissionalização não é uma ameaça à identidade da família — é o que torna possível que essa identidade continue existindo nas próximas décadas.

Quando o herdeiro não tem perfil para ser sucessor ou não deseja isso para sua carreira?

Nem todo herdeiro está preparado ou deseja assumir o comando do negócio da família. E isso não deveria ser um tabu. Forçar uma sucessão apenas por laço sanguíneo pode ser prejudicial tanto para o herdeiro quanto para a empresa.

Com mais de dezesseis anos de experiência atuando como mentora executiva, posso garantir que as duas situações são extremamente delicadas. O sucedido alimenta expectativas sobre esse momento, e não contar com a participação do filho ou da filha na liderança muda tudo.

Contemplar a possibilidade de que um profissional de mercado assuma o cargo que, em tese, seria do herdeiro requer uma mentalidade muito flexível e uma visão altamente estratégica.

O papel da família, nesse caso, é acolher essa escolha com maturidade e buscar caminhos alternativos: seja capacitando um profissional de fora para ocupar a liderança, seja envolvendo o herdeiro em outro papel relevante, como conselheiro ou sócio.

Sucessão responsável é aquela que respeita vocações, preserva relacionamentos e garante a continuidade do negócio com competência e legitimidade.

Por fim, é preciso compreender que a profissionalização não elimina o caráter familiar da empresa, ela o fortalece. Quando bem conduzido, esse processo transforma a herança em alicerce e não em obstáculo, permitindo que o negócio se renove sem perder sua essência.

Se o desafio da primeira geração foi construir, o da segunda é perpetuar. E isso exige coragem para rever práticas, humildade para aprender com o passado e sabedoria para conduzir o presente de forma mais consciente e preparada.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda! Deixe sua pergunta, comente este post ou envie uma mensagem pelo Instagram: @delaniasantosds. Aproveite para se inscrever no canal do YouTube: @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!