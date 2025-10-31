Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra o fotógrafo idealizador de duas torres de luzes estão montadas no espigão da Beira Mar de Fortaleza.

Negócios

“Correu, postou”: hábito estimula criação de estúdios fotográficos ao ar livre na Beira-Mar

Novos hábitos estão abrindo mercados em Fortaleza

Paloma Vargas 23 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.

Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta* 18 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma professora ensinando um grupo de mulheres durante o curso.

Papo Carreira

Projeto abre inscrições para oficinas de hortas em Fortaleza; veja como se inscrever

Atividades são voltadas para mulheres e ensinam manejo sustentável de hortas agroecológicas

Redação 13 de Outubro de 2025
Daniela Lima, conhecida como Nega Lora, durante palestra em evento de empreendedorismo, diante de telão com seu nome e imagem ao fundo.

Negócios

Empresária cria negócio lucrativo com R$ 300 e revela como empreender com pouco dinheiro

Daniela Lima, conhecida como Nega Lora, transforma sonho em marca de acessórios referência em Belo Horizonte

Letícia do Vale 13 de Outubro de 2025
Trancista e cliente com cabelos trançados rindo uma para a outra em uma praça

Negócios

Reconhecimento da profissão de trancista deve gerar emprego e renda para mulheres no Ceará

Atividade majoritariamente exercida por mulheres negras foi oficializada pelo Ministério do Trabalho; medida abre caminho para direitos trabalhistas e expansão econômica

Letícia do Vale 05 de Outubro de 2025
Foto aérea do Centro de Eventos do Ceará.

Negócios

Inscrições para o Siará Tech Summit 2025 e Feira do Empreendedor estão abertas

O Centro de Eventos deve receber cerca de 60 mil visitantes durante os três dias de evento

Redação 03 de Outubro de 2025
Tânia Cosentino posando em frente a painel azul escrito Summit GEQ 2025

Negócios

Summit GEQ: Executiva de TI e ex-CEO da Microsoft Brasil revela o que falta às empresas para não perder relevância

Tânia Cosentino aponta que líderes precisam se reinventar e adotar cultura de inovação

Letícia do Vale 01 de Outubro de 2025
montagem de fotos dos vencedores do SVM no prêmio Sebrae de jornalismo

Ceará

Sistema Verdes Mares vence duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País

Redação 09 de Setembro de 2025
Bandeja de morangos grandes

Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas 27 de Agosto de 2025
Dois copos de cerveja being-filled com cerveja dourada e espuma cremosa sendo servida, ideal para momentos de celebração e lazer.

Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da empresa

Paulo Roberto Maciel* 20 de Agosto de 2025
