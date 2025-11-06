Uma em cada esquina: Fortaleza tem 10 padarias para cada farmácia

Nos últimos anos, muito se ouviu dizer que Fortaleza possui "uma farmácia em cada esquina". Entretanto, um levantamento da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) revelou que há quase 9 vezes mais padarias do que drogarias espalhadas pela Capital.

Os dados são de setembro deste ano e apontam um total de 10.062 mil padarias ativas, contra pouco mais de 1,1 mil farmácias.

Os bairros com maior quantidade do empreendimento alimentício são o Centro, o Mondubim, a Messejana, o Jangurussu e a Aldeota. Sozinhos, eles equivalem a 14% do total desses estabelecimentos na Cidade.

Segundo Alex Martins, presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan), das 10 mil padarias da Capital, cerca de 8 mil são Microempreendedores Individuais (MEIs) e aproximadamente 2 mil são pequenas, médias ou grandes padarias.

Confira os 20 bairros com mais padarias em Fortaleza

Centro: 347 Mondubim: 282 Messejana: 275 Jangurussu: 255 Aldeota: 252 Barra do Ceará: 221 Prefeito José Walter: 210 Passaré: 198 Meireles: 186 Vila Velha: 166 Bom Jardim: 154 Siqueira: 151 Montese: 135 Parangaba: 133 Granja Lisboa: 128 Vicente Pinzón: 127 Papicu: 125 Serrinha: 121 Jardim das Oliveiras: 118 Joaquim Távora: 117

Por que as padarias pequenas são a maioria?

A distância que as padarias conseguem conquistar clientes, chamada de raio de atratividade, é de 500 metros, segundo Cláudia Buhamra, professora de Marketing da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ela explica que, por se tratar da venda de itens de consumo, o público tende a procurar os negócios mais próximos de suas moradias. Por conta disso, esse setor registra grande volume tanto em bairros centrais de comércio quanto em bairros descentralizados e residenciais.

Quando você está falando de produtos de conveniência, como pão, como alimentos para café da manhã, essas coisinhas mais básicas, a tendência é que você tenha menos esforço na busca. O ganho, o benefício do achado, tem que ser maior do que o esforço da busca Cláudia Buhamra Professora de Marketing da UFC

Essa circunstância contribui para o grande número de registros ativos nesse meio alimentício. “Os donos de padarias sabem que o raio de atratividade deles vai a 600 metros, 700 metros. Então, você tem muito espaço para colocar negócios de alimentação a cada 500 metros um do outro”, explica.

Legenda: As padarias vêm inovando seus produtos para manter o destaque no mercado. Foto: Davi Rocha.

Inovação e tradição

As padarias são comércios que sempre estiveram em alta pela cidade de Fortaleza. Entretanto, a especialista afirma que a forma clássica desse negócio tem diminuído bastante devido, especialmente à sua própria inovação.

Segundo Cláudia, elas buscam abranger outros eixos de venda para se sustentar diante da concorrência, que se configura tanto pelas demais padarias quanto por supermercados, que passaram a vender pães congelados.

Para se diferenciar, algumas começaram a investir em pães artesanais, buscando trazer uma marca para o próprio negócio. Além disso, expandiram a padaria para poder ofertar também produtos de mercearia e um ambiente que disponha de self-service, com opções variadas para as três refeições do dia.

A inovação é igualmente apontada pelo presidente do Sindpan, que afirma que “padaria se transformou e [ainda] continua nessa metamorfose. Essas modificações, que são rápidas, são o que fazem muitas pessoas entrarem no setor”.

Você percebe clareza nessa movimentação das padarias tradicionais clássicas, que não negam as suas origens, mas se reinventam para vencer a competitividade Cláudia Buhamra Professora de Marketing da UFC

Por que não percebemos tantas padarias quanto farmácias?

A docente aponta dois fatores para justificar o motivo de a população acreditar que as farmácias são o maior quantitativo comercial de Fortaleza: a padronização e a aglomeração.

“É muito mais fácil você captar a repetição da imagem do que imagens completamente diferentes”, explica a especialista, fazendo referência ao padrão de logotipos, cores chamativas, tótens e até às fachadas presentes na construção da maioria das farmácias, que contribuem para a associação instantânea do lugar ao comércio.

Legenda: As padarias não emanam a mesma padronização e sensação de aglomeração que as farmácias. Foto: Fabiane de Paula.

Observar com frequência uma mesma frente de loja, apesar de estarem em pontos diferentes da cidade, traz “uma sensação de volume que é diferente das padarias”, que possuem logos e fachadas “completamente diferentes, e uma não traz a memória de outra”.

Cláudia também chama atenção para o fato de as farmácias estarem “se aglomerando”. Antes, elas se instalavam próximas a negócios de grande alcance, buscando motivar o consumidor a aproveitar o deslocamento até ali e dar a famosa "passadinha" na drogaria.

Entretanto, essa rede passou a mudar sua tática e adotar a chamada atração de vizinhança, que ocorre quando “negócios idênticos se colocam um ao lado do outro para gerar movimento”.

A especialista expõe que isso não era algo comum para esse ramo de comércio, e que é esse o novo fator que gera a sensação "de aglomeração, de coisa demais para a Cidade”.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento.