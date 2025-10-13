Projeto abre inscrições para oficinas de hortas em Fortaleza; veja como se inscrever

O Ecoinec, projeto de agroecologia urbana do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), está com inscrições abertas para a oficina “Hortas Agroecológicas: Manejo Sustentável em Casa”.

As vagas são limitadas e voltadas exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa é gratuita e faz parte do programa Ecoinec Agroecologia Mulheres, voltado ao empreendedorismo feminino e à geração de renda sustentável.

Veja também Papo Carreira Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil Papo Carreira Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (13)

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp (85) 99179-8506. As vagas são destinadas apenas a mulheres, preferencialmente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Durante as aulas, as participantes recebem formação teórica e prática em temas como sustentabilidade, educação ambiental e segurança alimentar.

Elas aprendem técnicas de cultivo doméstico, manejo sustentável e produção agroecológica, fortalecendo a autonomia e o protagonismo feminino na economia verde e solidária.

Vagas e programação das aulas

O projeto teve início em agosto e disponibilizou 120 vagas, distribuídas em 12 turmas, com oficinas temáticas realizadas aos sábados.

As atividades são divididas em três eixos de aprendizado:

Verde em Casa: Agricultura Urbana para Todos

Solo Vivo: Compostagem Doméstica Sustentável

Hortas Agroecológicas: Manejo Sustentável em Casa — com encontros nos dias 11, 18 e 25 de outubro e 8 de novembro

Na segunda etapa, 50 mulheres serão selecionadas para o curso de Geração de Renda Sustentável e Inclusiva, com 64 horas-aula.

O conteúdo inclui formação em cidadania, empreendedorismo feminino e agroecologia aplicada.