Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (13)

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (13). Há oportunidades para várias localidades, da Capital ao Interior, e os salários chegam a quase R$ 8 mil.

Veja as inscrições abertas no Ceará

Prefeitura de Ipaumirim

A Prefeitura Municipal de Ipaumirim, no Centro-Sul cearense, abriu concurso público com 225 vagas, distribuídas em 46 áreas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Dentre as vagas, 75 são para preencher funções em aberto e 150 são para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.520 a R$ 8.308,36.

>> Clique e confira o edital completo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site da Universidade Patativa, até 19 de outubro (às 23h59).

Câmara de Forquilha

A Câmara de Forquilha está com inscrições abertas de concurso público até o dia 26 de outubro. São 5 vagas com salários entre R$ 1.518 e R$ 2.477.

As inscrições são feitas por meio do site da Consulpam, banca organizadora do certame.

Prefeitura de Martinópole

A Prefeitura de Martinópole, no Ceará, tem diversas vagas de concurso público abertas até o dia 26 de outubro. Os aprovados terão remuneração entre R$ 1.518 e R$ 4.236.

Os interessados devem se inscrever no site da Universidade Patativa.

Prefeitura de Mauriti

Até o dia 16 de outubro, a Prefeitura de Mauriti tem inscrições abertas em um novo concurso público. As 136 vagas possuem salário entre R$ 1.518 e R$ 5.536,91, e são para diversas áreas. As inscrições são feitas no site da URCA, e a taxa de inscrição é entre R$ 150 e R$ 200.

Companhia Docas do Ceará

A Companhia Docas do Ceará (CDC) está com inscrições abertas para concurso de profissionais de áreas como administração, engenharia e direito. A remuneração varia entre R$ 6.233,98 e R$ 14.429,02, e os candidatos devem se inscrever até 17 de outubro, via internet, no site do Concursos IADE.

OUTRAS SELEÇÕES E CURSOS

Centec

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas com mais de 2,5 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) durante o mês de outubro.

Entre os cursos ofertados, estão Pilotagem de Drone, Desenvolvedor Front End, Costureiro, Redes Sociais para Negócios e Design de Sobrancelhas. As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e online, com turmas iniciando a cada semana na Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT).

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para 3.830 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais, em 28 cidades do Estado.

Entre as capacitações disponíveis estão as de: Automação Industrial, Eletromecânica, Eventos, Informática, Logística, Panificação e Redes de Computadores.

As inscrições já estão abertas e vão até 19 de outubro, pelo site do processo seletivo. Segundo o IFCE, não há cobrança de taxa de inscrição, mensalidades ou matrículas. Do total de vagas ofertadas, 50% são para candidatos egressos de escolas públicas.

>> Veja edital