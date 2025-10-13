Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 12 de novembro

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra viatura da polícia civil do Rio Grande do Sul
Legenda: Conforme o edital, 16% das vagas são destinadas a pessoas pretas e pardas.
Foto: Divulgação PCRS.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) divulgou edital de concurso público com 30 vagas para o cargo de delegado de polícia. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13).

Para participar, é preciso ter idade igual ou superior a 18 anos, possuir curso de nível superior em Direito, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. A remuneração inicial ofertada para o cargo é de R$ 23.334,43.

Conforme o edital, 16% das vagas são destinadas a pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas, e 3% para pessoas transgênero. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

CPU-PE: Governo suspende inscrições de concurso para inclusão de cotas

teaser image
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (13)

>> Veja edital completo

Como se inscrever? 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 17h do dia 12 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 270,84, mas podem solicitar isenção do pagamento pessoas com deficiência cuja renda familiar mensal seja de até um salário-mínimo e meio. O período de solicitação é de 15 a 21 de outubro. 

Na primeira etapa do certame, os candidatos farão provas objetivas, discursiva, oral, e de Títulos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de dezembro. Além disso, os inscritos passarão por Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Psicológica e Psiquiátrica, exame de saúde, Sindicância da Vida Pregressa e Atual, e Curso de Formação Profissional. 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra viatura da polícia civil do Rio Grande do Sul
Papo Carreira

Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 12 de novembro

Renato Bezerra
Há 1 hora
Imagem mostra gabarito de prova
Papo Carreira

CPU-PE: Governo suspende inscrições de concurso para inclusão de cotas

Um novo cronograma do certame deve ser divulgado em breve

Renato Bezerra
13 de Outubro de 2025
Pessoa organizando uma pilha de documentos com clipes coloridos, em ambiente de escritório desfocado ao fundo, representando atividades administrativas e gestão de papelada.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (13)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 8 mil

Redação
13 de Outubro de 2025
Imagem de um homem com fone de ouvido utilizando um computador para matéria sobre Prefeitura de Fortaleza abre 3 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre 3 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia

As inscrições seguem abertas até dia 6 de novembro

Redação
10 de Outubro de 2025
Gabarito de prova
Papo Carreira

Edital de Concurso Unificado de Pernambuco é divulgado com 460 vagas

As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais

Renato Bezerra
09 de Outubro de 2025
Como estudar Direito Administrativo para concurso? Veja dica de especialista
Papo Carreira

Como estudar Direito Administrativo para concurso? Veja dica de especialista

A disciplina se mostra recorrente em diversas carreiras jurídicas, fiscais e de gestão

Redação
09 de Outubro de 2025
Mulher LGBTI+ participa de evento de empregabilidade.
Papo Carreira

Feirão de empregabilidade oferece mais de 500 vagas de trabalho para público LGBTI+ em Fortaleza

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (10), no shopping RioMar Kennedy

Redação
08 de Outubro de 2025
Alunos durante o curso presencial na Escola de Gastronomia
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 300 vagas para cursos em outubro; saiba como se inscrever

Bolos natalinos e panetones estão entre os temas que serão ministrados nas aulas

Redação
07 de Outubro de 2025
Curso do projeto Geração Tech
Papo Carreira

Projeto abre 1,7 mil vagas para cursos de Inteligência Artificial; saiba mais

Podem se candidatar cearenses a partir de 16 anos, que tenham concluído ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet
Papo Carreira

Brisanet abre 38 vagas de emprego no Ceará; veja detalhes

Interessados podem se candidatar até 31 de outubro

Redação
07 de Outubro de 2025
Fachada de uma delegacia no Espírito Santo
Papo Carreira

Concurso da Polícia Civil do ES oferece 1.052 vagas com salário de R$ 8,5 mil

Inscrições começam em 16 de outubro; provas estão previstas para fevereiro de 2026

Redação
06 de Outubro de 2025
Curso de capacitação profissional
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,5 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD

Redação
06 de Outubro de 2025
Imagem mostra fila de candidatos chegando ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro
Papo Carreira

Gabaritos do CNU 2 são divulgados nesta segunda-feira (6)

Candidatos que identificarem inconsistências ou não concordarem com os enunciados ou as respostas podem entrar com recurso

Carol Melo
06 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preeenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (6)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 8 mil

Redação
06 de Outubro de 2025
Papo Carreira

Quando sai o gabarito da prova do CNU?

As provas objetivas do Concurso Unificado serão realizadas neste domingo (5) em todo o Brasil

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem que representa a ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Prédio de concreto bege com arquitetura atrás da estátua de Tiradentes, uma escultura em bronze.
Papo Carreira

Alerj lança edital com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil

Concurso conta com oportunidades nos níveis médio e superior

Ana Alice Freire*
04 de Outubro de 2025
Policiais penais de Minas Gerais
Papo Carreira

Polícia Penal de MG publica edital com mais de 1 mil vagas

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos

Redação
03 de Outubro de 2025
Alunos dos cursos profissionalizantes do IJCPM conversam entre si na sala de aula.
Papo Carreira

IJCPM oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens do entorno dos shoppings RioMar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet

Redação
02 de Outubro de 2025
Estudante do IFCE
Papo Carreira

IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem mostra campus do IFPB
Papo Carreira

Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro

Renato Bezerra
01 de Outubro de 2025