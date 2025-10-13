Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) divulgou edital de concurso público com 30 vagas para o cargo de delegado de polícia. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13).

Para participar, é preciso ter idade igual ou superior a 18 anos, possuir curso de nível superior em Direito, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. A remuneração inicial ofertada para o cargo é de R$ 23.334,43.

Conforme o edital, 16% das vagas são destinadas a pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas, e 3% para pessoas transgênero.

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 17h do dia 12 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 270,84, mas podem solicitar isenção do pagamento pessoas com deficiência cuja renda familiar mensal seja de até um salário-mínimo e meio. O período de solicitação é de 15 a 21 de outubro.

Na primeira etapa do certame, os candidatos farão provas objetivas, discursiva, oral, e de Títulos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de dezembro. Além disso, os inscritos passarão por Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Psicológica e Psiquiátrica, exame de saúde, Sindicância da Vida Pregressa e Atual, e Curso de Formação Profissional.