CPU-PE: Governo suspende inscrições de concurso para inclusão de cotas

O Governo de Pernambuco suspendeu temporariamente as inscrições do Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE) para ajustes no edital que envolvem a inclusão de cotas raciais. A portaria com a decisão foi publicada na última sexta-feira (10).

Segundo o documento, a gestão estadual encaminhou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) um projeto de lei que institui a reserva das vagas oferecidas em concursos e seleções simplificadas no estado para pessoas pretas e pardas.

Ainda conforme a portaria, um novo cronograma do certame deve ser divulgado em breve, e aqueles que já efetuaram as inscrições e se autodeclaram negros podem solicitar devolução da taxa pelo serviço de atendimento ao candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pelo certame.

O concurso

Divulgada na última quinta-feira (9), a primeira edição do (CPU-PE) conta com 460 vagas imediatas, distribuídas em nove órgãos estaduais e contemplando cargos de níveis médio e superior.

A remuneração inicial varia de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85, a depender do cargo escolhido.