Prefeitura de Fortaleza abre 3 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia

A Prefeitura de Fortaleza abriu três mil vagas para cursos gratuitos na área de idiomas, Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Artificial (IA) para Educação. As inscrições seguem disponíveis até dia 6 de novembro.

Os participantes que finalizarem o curso receberão certificação gratuita emitida pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Dentre os temas abordados, estão: Inteligência Artificial, Power BI, Inglês, Suporte Técnico em TI, Desenvolvimento de Sites, Python, Machine Learning e Visualização de Dados.

Os cursos serão disponibilizados pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) em parceria com a Dell Technologies e a Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Como se inscrever?

A inscrição deve ser realizada por meio do portal LEAD.

Haverá duas opções:

Novos alunos devem acessar "inscreva-se agora";

Ex-participantes devem selecionar a opção "Já é cursista LDI? Inscreva-se aqui".

Quem pode participar?

O curso é voltado principalmente para pessoas que enfrentam dificuldade de inclusão e acesso ao mercado de trabalho.

Também serão contemplados:

Adultos entre 25 e 50 anos em busca de qualificação para ampliar oportunidades de trabalho e renda;

Pessoas com deficiência que necessitam de recursos acessíveis para estudar;

Trabalhadores informais que desejam profissionalizar seus serviços;

Pessoas LGBTQIAPN+ em busca de acolhimento e inserção produtiva em ambientes seguros;

Moradores de áreas periféricas em situação de vulnerabilidade social, atendidos por associações comunitárias.

Confira as opções de cursos

Informática

Informática Prática (50h)

Introdução a Aplicativos On-line do Google (50h)

Recursos Básicos do Microsoft Excel - Aprendendo a Criar Planilhas e a Utilização de Recursos e Funções Básicas (15h)

Power BI para Educação (10h)

Inteligência Artificial para Educação I (10h)

Inteligência Artificial para Educação II: Potencializando Métodos e Ferramentas (10h)

Inteligência Artificial para Estudos Criativos (10h)

Ciência de dados

Introdução à Python (36h)

Visão Analítica de Dados (25h)

Visualização de Dados (40h)

Desenvolvimento de sistemas

Introdução a Lógica de Programação (70h)

Java Front/Back (33h)

Desenvolvimento de Sites - HTML E CSS (20h)

Metodologias Ágeis para Desenvolvimento de Software (25h)

Idiomas

Inglês Básico 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (77h)

Inglês Básico 2 com Ênfase em Tecnologia da Informação (100h)

Inglês Intermediário 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (88h)

Desenvolvimento de pessoas

Atendimento ao Cliente (88h)

Comunicação Corporativa (25h)

Suporte técnico