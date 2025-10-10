Prefeitura de Fortaleza abre 3 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia
As inscrições seguem abertas até dia 6 de novembro
A Prefeitura de Fortaleza abriu três mil vagas para cursos gratuitos na área de idiomas, Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Artificial (IA) para Educação. As inscrições seguem disponíveis até dia 6 de novembro.
Os participantes que finalizarem o curso receberão certificação gratuita emitida pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Dentre os temas abordados, estão: Inteligência Artificial, Power BI, Inglês, Suporte Técnico em TI, Desenvolvimento de Sites, Python, Machine Learning e Visualização de Dados.
Os cursos serão disponibilizados pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) em parceria com a Dell Technologies e a Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Como se inscrever?
A inscrição deve ser realizada por meio do portal LEAD.
Haverá duas opções:
- Novos alunos devem acessar "inscreva-se agora";
- Ex-participantes devem selecionar a opção "Já é cursista LDI? Inscreva-se aqui".
Quem pode participar?
O curso é voltado principalmente para pessoas que enfrentam dificuldade de inclusão e acesso ao mercado de trabalho.
Também serão contemplados:
- Adultos entre 25 e 50 anos em busca de qualificação para ampliar oportunidades de trabalho e renda;
- Pessoas com deficiência que necessitam de recursos acessíveis para estudar;
- Trabalhadores informais que desejam profissionalizar seus serviços;
- Pessoas LGBTQIAPN+ em busca de acolhimento e inserção produtiva em ambientes seguros;
- Moradores de áreas periféricas em situação de vulnerabilidade social, atendidos por associações comunitárias.
Confira as opções de cursos
Informática
- Informática Prática (50h)
- Introdução a Aplicativos On-line do Google (50h)
- Recursos Básicos do Microsoft Excel - Aprendendo a Criar Planilhas e a Utilização de Recursos e Funções Básicas (15h)
- Power BI para Educação (10h)
- Inteligência Artificial para Educação I (10h)
- Inteligência Artificial para Educação II: Potencializando Métodos e Ferramentas (10h)
- Inteligência Artificial para Estudos Criativos (10h)
Ciência de dados
- Introdução à Python (36h)
- Visão Analítica de Dados (25h)
- Visualização de Dados (40h)
Desenvolvimento de sistemas
- Introdução a Lógica de Programação (70h)
- Java Front/Back (33h)
- Desenvolvimento de Sites - HTML E CSS (20h)
- Metodologias Ágeis para Desenvolvimento de Software (25h)
Idiomas
- Inglês Básico 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (77h)
- Inglês Básico 2 com Ênfase em Tecnologia da Informação (100h)
- Inglês Intermediário 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (88h)
Desenvolvimento de pessoas
- Atendimento ao Cliente (88h)
- Comunicação Corporativa (25h)
Suporte técnico
- Suporte Técnico em Tecnologia da Informação (100h).