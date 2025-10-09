Diário do Nordeste
Edital de Concurso Unificado de Pernambuco é divulgado com 460 vagas

As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Gabarito de prova
Legenda: As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de novembro.
Foto: Shutterstock / Smolaw.

O governo de Pernambuco divulgou, nesta quinta-feira (9), o edital da primeira edição do Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE), com 460 vagas imediatas

As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais e contemplam cargos de níveis médio e superior, organizados no edital em três blocos. 

A remuneração inicial varia de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85, a depender do cargo escolhido. 

>> Veja edital completo

Como se inscrever? 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 190,00. 

Conforme o edital, podem solicitar isenção do pagamento

  • Inscritos no CadÚnico;
  • Membros de família de baixa renda;
  • Pessoas com deficiência;
  • Doadoras de leite materno;
  • Doadores regulares de sangue / medula óssea;
  • Doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco;
  • Concludentes do ensino médio ou técnico da rede pública de ensino.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas nos dias 14 e 21 de dezembro. 

 

