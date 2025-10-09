Edital de Concurso Unificado de Pernambuco é divulgado com 460 vagas
As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais
O governo de Pernambuco divulgou, nesta quinta-feira (9), o edital da primeira edição do Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE), com 460 vagas imediatas.
As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais e contemplam cargos de níveis médio e superior, organizados no edital em três blocos.
A remuneração inicial varia de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85, a depender do cargo escolhido.
Como se inscrever?
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 190,00.
Conforme o edital, podem solicitar isenção do pagamento:
- Inscritos no CadÚnico;
- Membros de família de baixa renda;
- Pessoas com deficiência;
- Doadoras de leite materno;
- Doadores regulares de sangue / medula óssea;
- Doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco;
- Concludentes do ensino médio ou técnico da rede pública de ensino.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas nos dias 14 e 21 de dezembro.