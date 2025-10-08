Feirão de empregabilidade oferece mais de 500 vagas de trabalho para público LGBTI+ em Fortaleza

Mais de 500 vagas de trabalho serão ofertadas no 2º Feirão de Empregabilidade e Oportunidades LGBTI+. O evento ocorrerá nesta sexta-feira (10), no shopping RioMar Kennedy.

A ação é promovida pelo Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTI+, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Diversidade e o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que administra os shoppings RioMar em Fortaleza.

De acordo com os organizadores, as vagas são distribuídas em áreas como teleatendimento, serviços administrativos, limpeza, alimentação, logística e jardinagem. Além disso, o público poderá, também, participar de oficinas de orientação curricular e emitir o cartão VaiVem Trabalhador.

Também será possível obter informações sobre o Ceará Credi — programa estadual que amplia oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares.

O espaço ofertará ainda inscrições presenciais, destinadas ao público LGBTI+, para cursos profissionalizantes gratuitos de bartender e recepcionista.

Veja também PontoPoder De 1988 a 2025: a disputa pela jornada de trabalho no Brasil retorna com velhos embates

Unidade móvel oferecerá acolhimento

Na feira, a Secretaria da Diversidade também proporcionará a unidade móvel Dandara Ketlely, oferecendo acolhimento, orientações jurídicas, psicológicas e sociais, além da distribuição de materiais informativos e preservativos.

A iniciativa faz parte da campanha "Ceará da Diversidade contra a LGBTfobia".

Veja também Verso 'Acredita em si mesma, bixa!': com afirmação de si, desenhista Peaug faz manifesto pelas vidas LGBT+

SERVIÇO

2ª Feirão de Empregabilidade e Oportunidades LGBTI+