Empreendedorismo sobre rodas: comerciantes percorrem Fortaleza em busca de clientes

Comerciantes e prestadores de serviços têm adotado a praticidade e o baixo custo de vender diretamente de seus veículos, em vez de manter uma loja fixa. Muitos chegam a percorrer dezenas de quilômetros por dia em busca de clientes em Fortaleza.

É o caso do sapateiro Cícero Ferreira da Silva, 57; da vendedora de lanches Luana Silva da Costa, 39; e do comerciante de móveis José Iran Costa da Silva Júnior, 46, trabalhadores que buscam nas ruas uma forma de complementar a renda e tentar melhorar as condições de vida de suas famílias.

Eles estão entre os 1,9 milhão de trabalhadores informais do Ceará, número que representa mais da metade (51,1%) da mão de obra ocupada no Estado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), referente ao terceiro trimestre deste ano, do IBGE.

No caso de Cícero, a informalidade foi uma escolha desde o início da carreira, há 25 anos, e não consequência de dificuldade de acesso ao mercado formal, segundo relatou.

Legenda: Kombi é utilizada como loja e como oficina de sapateiro no bairro Aldeota. Foto: Paloma Vargas

Dentro de sua Kombi, ele, os filhos e o genro, todos sapateiros, se revezam em um ponto próximo à Praça das Flores, no bairro Aldeota. Morador da Granja Portugal, percorre cerca de 40 quilômetros entre ida e volta para trabalhar durante 10 horas diárias, de segunda a sexta, oferecendo serviços que variam de R$ 20 a R$ 50.

Sem máquina de costura, todo o trabalho é feito manualmente. Além das costuras e colagens de solas, meias-solas e saltos, a família também realiza pintura de bolsas e sapatos. “A gente passa o dia todinho aqui e faz tudo na Kombi. Só quando tem muita demanda é que leva serviço para casa”, comenta.

Cícero conta que escolheu o local por observar o fluxo constante de pessoas na praça, ideal para criar uma clientela fiel. Antes, ele trabalhava na Praça dos Leões, no Centro, mas decidiu ceder o ponto a um irmão que havia chegado do interior. Ao tentar atuar em casa, o movimento não foi suficiente para sustentar a família.

“Por isso vim com a minha Kombi pra cá e, graças a Deus, desde então tenho clientes. Tem dia que a gente nem para, de tanto serviço. Já somos conhecidos, e nosso trabalho é nossa sobrevivência. Vivemos daqui. Devagarzinho, dá para garantir o trocado e levar o pão de cada dia para casa”, afirma.

Empreendedorismo por necessidade

O especialista em comércio e varejo e professor da Faculdade CDL, Christian Avesque, afirma que esse comércio de rua, realizado de forma “ambulante”, também se caracteriza como empreendedorismo por necessidade.

Na avaliação dele, “as pessoas estão abandonando o sonho da CLT e da estabilidade para poder ter um empreendimento. E isso está ainda mais forte no pós-pandemia”.

Avesque observa que, muitas vezes, o objetivo é simplesmente obter uma renda superior ao salário mínimo. Segundo ele, isso é possível caso sejam considerados três fatores: estar em áreas com fluxo intenso de pessoas, oferecer conveniência ao consumidor por estar próximo e depender da habilidade de venda ou da diferenciação do produto em relação à concorrência.

“Aqui valem o tamanho, o material usado, o tempo para a realização do serviço e, quando for alimentação, o tempero ou o preparo. O importante é ter diferencial”, diz.

O fato de o empreendedor não depender de um ponto fixo, como um imóvel alugado, é relevante para as vendas, já que permite circular em busca de locais com maior fluxo de clientes.

Porém, o especialista ressalta que é necessário haver equilíbrio econômico na região para que todos possam ganhar. Por isso, considera essencial a formalização desses comércios.

“Para que não haja esse comércio informal competindo diretamente, numa explosão de vários pontos de venda itinerantes, com aqueles que são formalizados e possuem diversas despesas, como aluguel e impostos”, lembra.

O sonho de uma vida melhor

Luana Silva da Costa, 39 anos, trabalha há sete anos como vendedora de lanches nas proximidades do cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Soriano Albuquerque, no bairro Joaquim Távora. Segundo ela, a informalidade também foi uma escolha, motivada pelo sonho de ter uma vida melhor.

Como ponto de apoio, ela usa o próprio carro. É nele que transporta os quitutes que prepara diariamente, ao acordar por volta das 5 horas. São salgados, sanduíches, bolos, cafés e sucos, tudo fresquinho para a sua clientela já cativa.

Luana relata que todos os dias leva pelo menos 30 salgados para vender e que essa é, em média, sua quantidade diária de vendas. “É difícil voltar para casa com alguma coisa”, diz.

A comerciante lembra que, no início, também de maneira informal, tentou fazer os salgados apenas para revenda, mas as dificuldades a levaram às ruas.

“Aqui o ponto é muito bom. A gente conhece as pessoas, vende e se ajuda. Pago as minhas contas com o meu trabalho, com muito orgulho”, frisa.

Comércio nas ruas que passou de pai para filho

A poucos metros dali, o marido de Luana, José Iran Costa da Silva Júnior, 46 anos, vende móveis e brinquedos de madeira. Foi o pai dele quem começou a vender nesse ponto há algumas décadas e Júnior, como prefere ser chamado, diz ter escolhido não procurar um emprego formal e focar no “negócio da família”.

Muitos dos móveis de apoio, como mesas, sapateiras e bancos, são fabricados pelo irmão. Outros itens, como cabides, tábuas de passar roupas e caminhões e ônibus de madeira, são comprados para revenda.

Legenda: José Iran Júnior herdou o ponto de vendas de móveis e brinquedos de madeira do pai , no bairro Joaquim Távora. Foto: Paloma Vargas

Júnior revela que o segredo para viver da venda de rua é fidelizar a clientela e estar em um ponto de grande fluxo de pessoas. Além disso, reforça que trabalha tranquilo e “sem medo de fiscalização”, por possuir licença para atuar naquele local.

Informalidade gera ilusão de mais ganhos e liberdade

O atual percentual de informais (51%) é o menor desde 2022 (53%). No ano passado, o índice chegou ao maior patamar recente, com 53,3%. Ainda assim, o número permanece elevado.

Para o economista e professor aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC), Aécio Alves de Oliveira, a razão para a existência de tantos trabalhadores informais está no fato de a economia capitalista não gerar emprego formal para toda a força de trabalho disponível.

“Há sempre uma reserva funcional que serve como controle dos níveis de salário. Nessa reserva estão os desempregados, os subempregados e os informais. Um dado importante é que o pleno emprego nunca será alcançado. Esse é um fator que explica a informalidade”, diz.

Ele explica que as formas de informalidade são diversas, mas destaca que “é uma opção forçada pelas circunstâncias”. Ainda assim, muitos trabalhadores não percebem dessa maneira e acreditam estar sendo melhor remunerados nessas condições.

Regularização é essencial para atuar no comércio de rua

Para vender nas ruas de Fortaleza, é obrigatório ter licença. O interessado deve pedir autorização na Secretaria Regional da área onde quer trabalhar, apresentando documentos pessoais, comprovante de endereço e informações sobre o local e o tipo de atividade.

Depois da análise e vistoria, a Prefeitura emite o Termo de Permissão de Uso (TPU).

Quem trabalha com barracas, trailers ou carrinhos não paga taxa municipal, mas precisa seguir regras como manter o espaço limpo, não bloquear a passagem e respeitar os horários autorizados.

A fiscalização é feita pela Agefis, que atua por demanda das Regionais ou por denúncias da população. Trabalhar sem autorização é infração ao Código da Cidade e pode resultar em multa e apreensão do equipamento. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou pelo aplicativo Fiscalize Fortaleza.

Qual a melhor forma de começar a empreender com o próprio carro?

Para o analista de negócios do Sebrae, Alan Girão, as pessoas que utilizam seus carros como ponto de venda ou de prestação de serviços têm uma oportunidade valiosa de empreender com mobilidade e baixo custo fixo.

Ele reforça ainda a importância de investir tempo em capacitações para aprimorar produtos ou serviços, “garantindo um negócio competitivo, ágil e muito cômodo para os clientes”. Veja os pontos de atenção na hora de empreender com o próprio veículo.