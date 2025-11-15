Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Receber uma massagem ou uma sessão de relaxamento em um spa é uma das soluções para aliviar a rotina exaustiva de trabalho e afazeres. Mas isso não é exclusivo para os adultos. Estabelecimentos de Fortaleza têm apostado em um novo nicho de mercado, abrangendo o público desde bebês até a adolescência. Os valores variam de R$ 180 a R$ 618.

A prova disso é a chegada do primeiro spa somente para bebês na Capital, que atende recém nascidos de 2 a 11 meses. Entre os serviços oferecidos, está o banho preparado com água livre de cloro e produtos químicos, mantida entre 35 °C e 36 °C, para os bebês “flutuarem” com boias envoltas ao pescoço.

Há, ainda, o serviço de massagem, que utiliza técnicas de estímulo e relaxamento dos bebês, que são também ensinadas aos pais. Conforme divulgado nas redes sociais, o custo do spa de bebê é de R$ 618, incluindo fraldas ecológicas, toalhas e óleos de massagem hipoalergênicos.

Legenda: Estabelecimento de Fortaleza oferece serviços de relaxamento para bebês. Foto: Reprodução/Shanti Baby Spa.

O aumento desses serviços ocorre em meio à tendência do wellness (bem-estar), com valorização dos produtos voltados à qualidade de vida, explica Claudia Buhamra, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em marketing.

“Há uma percepção do empresário de que esse segmento de mercado tem potencial para usufruir de um serviço totalmente voltado para ele. Nesse caso, a criança passa a ser a usuária principal do serviço, e a mãe ou responsável assume o papel de influenciadora, decisora e compradora”, aponta.

Público-alvo também chega aos 6 anos

A adaptação de spas para atender o público infantil segue também a lógica de salões de beleza e restaurantes, que criam espaços de recreação para que as crianças possam acompanhar a família. Spas e empresas de recreação da Capital estão investindo em serviços de bem-estar para adolescentes e crianças.

Uma empresa no Meireles adaptou seu protocolo de cuidados para adolescentes e crianças. Os serviços infantis começaram a ser ofertados em março e registram alta procura, segundo Jordana Mourão, diretora do espaço.

“São cerca de 30 atendimentos infantis realizados por mês. A proposta surgiu do interesse das famílias, principalmente das mães, de oferecer a mesma experiência de relaxamento e conexão feita por elas.”

“Entre os adolescentes, os atendimentos aumentam em épocas de provas e aniversários, quando o Head Spa se torna um presente e também um momento de relaxamento”, afirma Jordana Mourão, diretora do Be U Head Spa.

De acordo com ela, o público infantil procura mais em férias escolares, datas comemorativas e volta às aulas, períodos em que os pais buscam atividades que unam cuidado e diversão.

O spa kids, voltado para crianças a partir de 6 anos, inclui lavagem suave do cabelo, massagens relaxantes e aromaterapia lúdica. Cada sessão custa R$ 180. Já a experiência do público adolescente tem foco em limpeza do couro cabeludo, controle da oleosidade, fortalecimento dos fios e alívio de tensão, além de limpeza de pele. O investimento varia de R$ 220 a R$ 280 por sessão.

“Além do potencial financeiro, investir no segmento representa um diferencial de posicionamento. É um serviço de bem-estar familiar que fortalece vínculos e introduz o autocuidado”, aponta.

Recreação inspirada em experiência da Disney

Apesar da visibilidade atual, há empresas no setor há quase uma década. A empresa de recreação Brincar Liro, por exemplo, iniciou em 2017. Uma das opções de evento temático ofertado pela empresa é a festa spa com fada madrinha.

O grupo de crianças recebe massagens relaxantes, penteado, maquiagem e spa dos pés. O momento também contempla desfile, oficina de confecção de pulseiras e sessão de fotos com as crianças.

Suzy Pereira, fundadora da marca, explica que o evento é inspirado na experiência Bibbidi Bobbidi Boutique, da Disney, que “transforma” crianças e adolescentes em princesas e cavaleiros.

“Foi baseado em uma necessidade que a gente via. É um serviço que tem todo o mobiliário, as monitoras vestidas de fadas madrinhas, o espelho. As meninas ganham um hobby e têm uma tarde de princesa”, explica.

A festa no estilo spa tem como público-alvo famílias de classe média alta, sobretudo em aniversários, explica Suzy. O serviço custa em torno de R$ 150 por criança.