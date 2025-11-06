Empresas pagam até R$ 56,6 mil para cargos de gestão em Fortaleza; veja maiores salários
Remunerações estão abaixo da média nacional, mas vêm crescendo.
As profissões com os maiores salários no mercado de trabalho privado de Fortaleza estão no topo da hierarquia das empresas. Dentre elas, se destaca a de diretor financeiro, que pode receber até R$ 56.600 por mês.
O profissional é responsável por gerenciar todas as atividades financeiras de uma empresa, como planejamento de orçamento e análise de riscos.
A função com segunda maior remuneração na Capital é de diretor comercial, que lidera a área de vendas e desempenho no mercado, com remuneração mensal de até R$ 52.300.
As informações são do Guia Salarial 2026 da Robert Half, que revela as profissões em alta e as tendências do mercado de trabalho. As estimativas de ganho não incluem bônus, benefícios ou outros incentivos financeiros.
Também estão entre as vagas com maiores salários: diretor de engenharia, com remuneração de R$ 47.250, e diretor de suprimentos, de R$ 41.400.
VEJA O RANKING DE MAIORES SALÁRIOS DE FORTALEZA
- Diretor financeiro (empresas de grande porte): R$ 56.600
- Diretor comercial (empresas de grande porte): R$ 52.300
- Diretor de engenharia (empresas de grande porte): R$ 47.250
- Diretor de Suprimentos (empresas de grande porte): R$ 41.400
- Diretor de operações (empresas de grande porte): R$ 41.350
- Gerente geral (empresas de grande porte): R$ 38.800
- Diretor financeiro (empresas de pequeno e médio porte): R$ 38.050
- Diretor de Tecnologia de Informação: R$ 36.650
- Diretor de Tecnologia: R$ 36.650
- Diretor de Recursos Humanos (empresas de grande porte): R$ 36.500
As médias salariais são de profissionais com nível mais elevado de experiência, que já contam com a maioria das habilidades revelantes para o cargo. A remuneração inicial é cerca de 30% menor. O ganho mensal do posto de diretor financeiro, por exemplo, começa em R$ 35.550.
Reiva Melo, executiva da Robert Half, aponta que o mercado de trabalho cearense tem se tornado um ambiente favorável ao crescimento das remunerações
“A gente vem olhando um cenário muito propício para o Ceará, quando a gente olha principalmente cargos de gerência, nos 'C Level'. Trazendo oportunidades não só para profissionais locais, que estão sendo bem remunerados, como trazendo profissionais de outras regiões”, avalia.
Os C-Levels são executivos seniores mais importantes de uma organização, como CEOs, CFOs e CTO
REMUNERAÇÕES ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL
O cargo de diretor financeiro (em grandes empresas) também é o de maior remuneração a nível nacional, com salário de R$ 86.950. Ou seja, o vencimento de Fortaleza está 34,9% abaixo da média brasileira.
O ranking nacional também é composto pelas funções de diretor-executivo, com remuneração de R$ 86.600, e diretor-geral de finanças, cujo salário para profissionais mais experientes chega a R$ 81.950.
A diferença regional dos vencimentos vem caindo com o desenvolvimento do mercado de trabalho nordestino, segundo Reiva Melo. Para cargos de alta gestão, há uma defasagem menor do que a observada anterior em comparação com o nível salarial no sudeste.
A região se destacou pelo crescimento real da renda do trabalho em 2024 - a alta foi de 13%, quase o dobro da média nacional.
“Quando eu olho ali para o meio da pirâmide, a parte de coordenadores, supervisores, tenho um gap [diferença salarial] maior, que precisa ser trabalhado”, pondera.
Alesandra Benevides, doutora em economia, reitera que a remuneração destinada à diretoria de empresas cearenses tende a se aproximar a de outras regiões. Há variações, entretanto, a depender do porte da companhia.
“Outra coisa que vai variar bastante é a questão do bônus. Normalmente, em cargos de maior porte, você tem o bônus, que vai fazer muita diferença no salário anual. Mas não é uma disparidade tão grande, até porque se fosse, essa mão de obra do Nordeste seria atraída por maiores salários no Sudeste”, afirma.
Fortaleza e Salvador têm as maiores remunerações do Nordeste, com nível salarial ligeiramente acima do identificado em Recife.
MERCADO SE BENEFICIA DE ALTA CAPACITAÇÃO
Para chegar ao patamar salarial de mais de R$ 40 mil, os profissionais cearenses carregam formação acadêmica sólida e alta experiência, destaca Alesandra Benevides.
“Provavelmente o profissional já passou por vários cargos mais baixos, sabe como o setor funciona, sabe negociar, sabe trabalhar em equipe. Se a empresa quer vida longa, precisa prezar pelas 'cabeças', partes fortes que juntas vão formar a gestão”, avalia.
O novo hub tecnológico em Fortaleza, com investimentos bilionários, têm incentivado a mão de obra altamente qualificada cearense, segundo a especialista.
O Ceará tem um grande forte, destaca Reiva Melo, para a educação de ensino superior e profissionalização. Um dos marcos é a alta aprovação cearense no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
“É um mercado propulsor de talentos, principalmente para o mercado das engenharias. E olhando também para o mercado de finanças, o Ceará é um polo emissor de profissionais, inclusive para o Norte”, avalia.
NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO
O avanço dos polos tecnológicos de Fortaleza e de Recife promove as principais oportunidades de emprego no Nordeste, segundo análise do Guia Salarial Robert Half.
A região vive um momento de transição, impulsionada por programas de reindustrialização e investimentos em infraestrutura. Veja os setores de destaque:
- Tecnologia e energia - vetores de inovação e atração de investimentos
- Serviços e varejo - permanecem como grandes empregadores regionais
- Indústria extrativista - se fortalece com a retomada de investimentos e exploração mineral
- Alimentos e bebidas - empresas ampliam produção e exportação, com cadeias agroindustrias integradas
- Agronegócio - vem inovando, com contratações em logística, gestão e engenharia.
Na sua 18ª edição, o Guia Salarial Robert Half tem como base vagas trabalhadas pela empresa e informações coletadas diretamente no mercado.