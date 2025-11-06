Diário do Nordeste
Empresas pagam até R$ 56,6 mil para cargos de gestão em Fortaleza; veja maiores salários

Remunerações estão abaixo da média nacional, mas vêm crescendo.

Mariana Lemos
Negócios
Imagem de profissional do ramo financeiro, como o diretor de finanças, que é o cargo de maior salário no mercado de trabalho de Fortaleza.
Legenda: Cargo de direção financeira tem a melhor remuneração do mercado de trabalho de Fortaleza.
Foto: Shutterstock/Fizkes.

As profissões com os maiores salários no mercado de trabalho privado de Fortaleza estão no topo da hierarquia das empresas. Dentre elas, se destaca a de diretor financeiro, que pode receber até R$ 56.600 por mês.

O profissional é responsável por gerenciar todas as atividades financeiras de uma empresa, como planejamento de orçamento e análise de riscos. 

A função com segunda maior remuneração na Capital é de diretor comercial, que lidera a área de vendas e desempenho no mercado, com remuneração mensal de até R$ 52.300. 

As informações são do Guia Salarial 2026 da Robert Half, que revela as profissões em alta e as tendências do mercado de trabalho. As estimativas de ganho não incluem bônus, benefícios ou outros incentivos financeiros.  

Também estão entre as vagas com maiores salários: diretor de engenharia, com remuneração de R$ 47.250, e diretor de suprimentos, de R$ 41.400.

VEJA O RANKING DE MAIORES SALÁRIOS DE FORTALEZA

  1. Diretor financeiro (empresas de grande porte): R$ 56.600
  2. Diretor comercial (empresas de grande porte): R$ 52.300
  3. Diretor de engenharia (empresas de grande porte): R$ 47.250
  4. Diretor de Suprimentos (empresas de grande porte): R$ 41.400
  5. Diretor de operações (empresas de grande porte): R$ 41.350
  6. Gerente geral (empresas de grande porte): R$ 38.800
  7. Diretor financeiro (empresas de pequeno e médio porte): R$ 38.050
  8. Diretor de Tecnologia de Informação: R$ 36.650
  9. Diretor de Tecnologia: R$ 36.650
  10. Diretor de Recursos Humanos (empresas de grande porte): R$ 36.500

As médias salariais são de profissionais com nível mais elevado de experiência, que já contam com a maioria das habilidades revelantes para o cargo. A remuneração inicial é cerca de 30% menor. O ganho mensal do posto de diretor financeiro, por exemplo, começa em R$ 35.550. 

Reiva Melo, executiva da Robert Half, aponta que o mercado de trabalho cearense tem se tornado um ambiente favorável ao crescimento das remunerações

“A gente vem olhando um cenário muito propício para o Ceará, quando a gente olha principalmente cargos de gerência, nos 'C Level'. Trazendo oportunidades não só para profissionais locais, que estão sendo bem remunerados, como trazendo profissionais de outras regiões”, avalia. 

Os C-Levels são executivos seniores mais importantes de uma organização, como CEOs, CFOs e CTO

REMUNERAÇÕES ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL 

O cargo de diretor financeiro (em grandes empresas) também é o de maior remuneração a nível nacional, com salário de R$ 86.950. Ou seja, o vencimento de Fortaleza está 34,9% abaixo da média brasileira.

O ranking nacional também é composto pelas funções de diretor-executivo, com remuneração de R$ 86.600, e diretor-geral de finanças, cujo salário para profissionais mais experientes chega a R$ 81.950.

A diferença regional dos vencimentos vem caindo com o desenvolvimento do mercado de trabalho nordestino, segundo Reiva Melo. Para cargos de alta gestão, há uma defasagem menor do que a observada anterior em comparação com o nível salarial no sudeste.

A região se destacou pelo crescimento real da renda do trabalho em 2024 - a alta foi de 13%, quase o dobro da média nacional.

“Quando eu olho ali para o meio da pirâmide, a parte de coordenadores, supervisores, tenho um gap [diferença salarial] maior, que precisa ser trabalhado”, pondera.

Alesandra Benevides, doutora em economia, reitera que a remuneração destinada à diretoria de empresas cearenses tende a se aproximar a de outras regiões. Há variações, entretanto, a depender do porte da companhia.

“Outra coisa que vai variar bastante é a questão do bônus. Normalmente, em cargos de maior porte, você tem o bônus, que vai fazer muita diferença no salário anual. Mas não é uma disparidade tão grande, até porque se fosse, essa mão de obra do Nordeste seria atraída por maiores salários no Sudeste”, afirma. 

Fortaleza e Salvador têm as maiores remunerações do Nordeste, com nível salarial ligeiramente acima do identificado em Recife. 

MERCADO SE BENEFICIA DE ALTA CAPACITAÇÃO

Para chegar ao patamar salarial de mais de R$ 40 mil, os profissionais cearenses carregam formação acadêmica sólida e alta experiência, destaca Alesandra Benevides. 

“Provavelmente o profissional já passou por vários cargos mais baixos, sabe como o setor funciona, sabe negociar, sabe trabalhar em equipe. Se a empresa quer vida longa, precisa prezar pelas 'cabeças', partes fortes que juntas vão formar a gestão”, avalia.

O novo hub tecnológico em Fortaleza, com investimentos bilionários, têm incentivado a mão de obra altamente qualificada cearense, segundo a especialista. 

O Ceará tem um grande forte, destaca Reiva Melo, para a educação de ensino superior e profissionalização. Um dos marcos é a alta aprovação cearense no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

“É um mercado propulsor de talentos, principalmente para o mercado das engenharias. E olhando também para o mercado de finanças, o Ceará é um polo emissor de profissionais, inclusive para o Norte”, avalia. 

NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 

O avanço dos polos tecnológicos de Fortaleza e de Recife promove as principais oportunidades de emprego no Nordeste, segundo análise do Guia Salarial Robert Half. 

A região vive um momento de transição, impulsionada por programas de reindustrialização e investimentos em infraestrutura. Veja os setores de destaque:

  • Tecnologia e energia - vetores de inovação e atração de investimentos
  • Serviços e varejo - permanecem como grandes empregadores regionais
  • Indústria extrativista - se fortalece com a retomada de investimentos e exploração mineral
  • Alimentos e bebidas - empresas ampliam produção e exportação, com cadeias agroindustrias integradas
  • Agronegócio - vem inovando, com contratações em logística, gestão e engenharia.

Na sua 18ª edição, o Guia Salarial Robert Half tem como base vagas trabalhadas pela empresa e informações coletadas diretamente no mercado. 

