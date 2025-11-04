Diário do Nordeste
Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma

Caixa destaca que planejamento é necessário para uma boa obra.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma mulher fazendo contas para sua casa, para uma matéria sobre Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma.
Legenda: Ao todo, serão R$ 40 bilhões em crédito para brasileiros em três faixas de renda familiar.
Foto: Shutterstock/SORN340 Studio Images.

O Reforma Casa Brasil, programa do Governo Federal que disponibiliza um empréstimo para reformar sua casa, abriu contratações nessa segunda-feira (3). A iniciativa é voltada para quem tem renda mensal bruta familiar de até R$ 9,6 mil. 

Neste processo, é importante adotar alguns cuidados para garantir que a reforma saia da melhor forma possível

Confira dicas da Caixa para planejar a reforma

Ter planejamento financeiro

É importante ter um planejamento financeiro ao fazer a reforma. Mesmo com o empréstimo do programa, é preciso guardar dinheiro antes, durante e depois da reforma. Isso ajuda a lidar com imprevistos.

Gastar com responsabilidade

As parcelas podem comprometer a renda mensal familiar. Assim, ao se organizar para fazer o empréstimo, é importante não deixar que essas parcelas ultrapassem 25% da renda.

No caso das pessoas que ganham R$ 2 mil, o ideal é gastar até R$ 500 com parcelas.

Também é importante evitar juntar várias parcelas ao mesmo tempo, para não desorganizar as finanças.

Reformar com equilíbrio

A Caixa Econômica Federal recomenda que a pessoa estipule o que quer reformar e quanto vai custar. Para isso, é preciso:

  • Listar os serviços da reforma;
  • Estimar o valor de cada item (incluindo materiais e mão de obra);
  • Somar os valores para ter uma visão geral;
  • Incluir uma margem para imprevistos.  

Como aderir ao programa? 

Todo o processo de adesão ao Reforma Casa Brasil deverá ser realizado pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do banco. Os interessados não precisam ir até a agência.

Após a análise de crédito pelo aplicativo da Caixa, a família com o crédito aprovado terá depositado em sua conta bancária 90% do valor solicitado. Após a conclusão da obra, o beneficiário envia uma foto da obra concluída para receber os 10% restantes.

Negócios

Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma

Caixa destaca que planejamento é necessário para uma boa obra.
