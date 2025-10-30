Reforma Casa Brasil começa segunda-feira (3); saiba como aderir
Iniciativa disponibilizará crédito para reformas para famílias com renda até R$ 9,6 mil.
O programa Reforma Casa Brasil, lançado pelo Governo Federal para facilitar acesso a crédito com juros baixos para reformas, estará disponível para adesões a partir de segunda-feira (3). Ao todo, serão R$ 40 bilhões em crédito para brasileiros em três faixas de renda familiar.
Segundo a Caixa Econômica Federal, que será responsável pelo empréstimo de valores, alguns critérios são necessários para contratar:
- residir em área urbana;
- possuir renda mensal bruta familiar de até R$ 9,6 mil;
- ter uma avaliação de crédito aprovada.
Veja também
O público-alvo são famílias residentes em casas com telhados danificados, instalações precárias, com falta de acessibilidade e pisos comprometidos, por exemplo. O recurso vale para os 26 estados e para o Distrito Federal.
Abaixo, veja algumas das principais dúvidas sobre o programa:
Quando ele estará disponível?
Será possível aderir ao Reforma Casa Brasil a partir do dia 3 de novembro.
Quem pode participar e como valores serão recebidos?
Estão aptas a participar do programa as famílias que residem em área urbana, possuam renda mensal bruta familiar de até R$ 9.600,00 e tenham uma avaliação de crédito aprovada.
Além disso, são três faixas de divisão de renda familiar. Confira:
- Até R$ 3,2 mil, com juros de 1,17% e financiamento em até 60 meses;
- Renda de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil, com juros de 1,95% e financiamento em até 60 meses;
- Renda acima de R$ 9,6 mil, com faixa flutuante (condicionada à análise de crédito, mas o limite de juros é de 1,95%).
Com a aprovação da análise de crédito, a família terá 90% do valor solicitado depositado na conta bancária. Os 10% restantes serão enviados após o envio de uma foto da obra concluída.
Como aderir ao programa?
Todo o processo de adesão deverá ser realizado pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do banco. Os interessados não precisam se deslocar até a agência, mas a adesão em locais físicos também será permitida.
Vale lembrar que imóveis alugados também podem ser incluídos no programa.
Como a obra será comprovada?
O beneficiário do Reforma Casa Brasil deverá enviar fotografias dos locais onde serão realizadas as obras. Quando ela for concluída, outra foto será enviada com o objetivo de comprovar que a obra foi, de fato, executada.