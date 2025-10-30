Diário do Nordeste
Ginásio do antigo Colégio Marista no Centro dará lugar a 3 torres de 15 andares

Empreendimento terá 576 unidades.

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto da fachada do prédio do ginásio do Colégio Marista, que dará lugar a prédio residencial.
Legenda: Imóvel de ginásio do Colégio Marista, no Centro de Fortaleza, dará lugar a prédio residencial.
Foto: Kid Jr.

Um novo empreendimento residencial será construído no Centro de Fortaleza, no terreno onde funcionava o ginásio do Colégio Marista Cearense, um dos mais tradicionais da Capital.

O imóvel dará lugar a um condomínio com três torres, cada uma com 15 andares. Serão 576 unidades no total. A construção ficará localizada na rua Jaime Benévolo, no cruzamento com a rua Meton de Alencar. 

A previsão é que o lançamento ocorra em dezembro de 2025. O projeto tem à frente a construtora MRV, que batizou o empreendimento de Parque Marista, em homenagem ao antigo colégio cearense. 

O prédio onde funcionou o Colégio Marista, no Centro foi tombado em 2015 pela Prefeitura de Fortaleza e permanece preservado. Atualmente, o imóvel abriga cursos do Centro Universitário Estácio Ceará, sem qualquer modificação em sua estrutura original. 

O novo edifício será construído em um terreno anexo, onde antes funcionava apenas o ginásio, área que não pertence à instituição de ensino. Segundo a MRV, todo o espaço de 10,4 mil m² será utilizado no projeto, exceto uma casa vizinha, que será preservada e revitalizada.

1º LANÇAMENTO NO 'CORAÇÃO DO CENTRO' DESDE 2008

Esse é o primeiro lançamento no coração do Centro de Fortaleza desde 2008, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). 

O empreendimento mais recente é o Edifício Cidade, na Rua Guilherme Rocha, que completou 17 anos e era o mais alto de Fortaleza na época de seu lançamento.

Em 2020, houve o lançamento de um empreendimento residencial na porção do Centro próxima ao Bairro Aldeota. Trata-se do edifício Haus, na Avenida Santos Dumont. 

Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE, avalia que o lançamento é um sinal positivo de revitalização do Centro.

“Investimentos dessa natureza fortalecem o mercado imobiliário, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento urbano da cidade”, aponta. 

Mário Monteiro, economista e especialista em mercado imobiliário, destaca que o novo empreendimento no terreno que pertenceu ao Colégio Marista contribui para a revitalização da região.

No entanto, ele ressalta que apenas um projeto não é suficiente para reverter a tendência de esvaziamento do Centro, sendo necessária também a participação do poder público.

“É uma aposta na reocupação de uma área urbana que estava meio degradada ou até esquecida. Pode ter um impacto, mas não sei se é um impacto suficiente para reverter o esvaziamento. Pode acontecer de aquecer a economia da região, mas é algo que o tempo dirá”, pondera. 

Qual será o tipo de apartamento da região?

O Parque Marista é um imóvel da linha de entrada da MRV, construtora focada no segmento de moradia econômica. A linha Eco busca combinar preço acessível e design moderno e confortável, segundo anúncio da empresa. 

O Diário do Nordeste solicitou à construtora uma previsão de investimento, do valor do empreendimento e do início das obras, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. 

Serão 12 unidades por andar. Com dois quartos, os apartamentos terão entre 38 m² e 40 m². Uma das tipologias de apartamento terá varanda.  O empreendimento terá espaços de lazer, como piscina, salão de festas, academia, quadra, salão de jogos e local para piquenique.

O economista Mario Monteiro avalia que o empreendimento deve atrair quem trabalha na região, principalmente membros das classes C e D em busca de melhorar a qualidade de vida. 

