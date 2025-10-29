Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.
Legenda: David Júlio afirma ser um dos pioneiros em Fortaleza a instalar uma loja móvel e fazer vendas de produtos durante as viagens de aplicativo.
Foto: Ismael Soares.

Motoristas de aplicativos de Fortaleza estão faturando até R$ 7 mil por mês em lojas móveis dentro dos carros. O objetivo principal dos profissionais é complementar a renda das plataformas com produtos que vão desde alimentos rápidos a maquiagens e perfumes importados

Os produtos ficam expostos em estantes nas costas do banco do carona e refletem à baixa remuneração atual dos aplicativos ao mesmo tempo que evidencia a criatividade dos motoristas. 

É o caso de Hildebrando Vieira, de 40 anos. Após nove anos rodando como motorista de aplicativo, ele apostou na sua loja dentro do carro e afirma: "não me arrependo do investimento". Ele conta que nos meses ruins de venda, fatura de R$ 3 mil a R$ 4 mil e, nos meses bons, chega aos R$ 7 mil. Os seus valores, somados aos da venda da esposa, Érika Teixeira, 42 anos, podem chegar a cerca de R$ 10 mil.

imagem de homem sorridente segurando duas embalagens de perfumes.
Legenda: Hidelbrando Vieira viu a renda melhorar com venda de perfumes similares.
Foto: Ismael Soares.

 
Para aumentar ainda mais os recursos, Érika, que também é motorista de aplicativo, trocou de carro para poder também instalar uma loja. "Antes tinha um Kwid, mas o espaço era pouco. Agora, conseguimos trocar para um Argo e colocar a lojinha que ele (o marido) tinha feito. Ela (a loja) é um pouco menor, mas também fatura bem".

Mulher encostada em carro com produtos nas mãos.
Legenda: A motorista Érika fez um investimento em um carro maior para poder instalar a loja móvel no seu carro.
Foto: Ismael Soares.

Quando o assunto é quem são os clientes, o casal é rápido: as mulheres. Eles afirmam que muitas, além de comprar na hora da corrida, ainda fidelizam.

Elas compram, pegam o contato e ficam clientes. Já fiz muitas corridas para entregar produtos que as clientes compraram uma vez, gostaram e quiseram mais. Isso é muito gratificante e mostra que estamos no caminho certo".
Érika Teixeira
motorista de aplicativo

Esse é o caso da diarista Rose Santos. Cliente da Érika no carro por aplicativo, ela se viu beneficiada com a loja móvel. Ela relata ter uma vida corrida entre as casas dos clientes e gosta da praticidade da compra no deslocamento.

"Ter a comodidade de pegar um aplicativo e ainda a possibilidade de comprar é muito legal. Além disso, são produtos bons, maquiagem, perfume, coisas que a gente usa no dia a dia, mas que muitas vezes você não tem aquele tempo de poder comprar. E sem falar também que além de você comprar dentro do carro, você com o contato, eles vão deixar em casa".

Rose ainda destaca que gosta muito de perfumes, mas que muitos originais não cabem no bolso. "Aí temos essa opção dos similares, que são maravilhosos, não deixam nada a desejar, e ainda dá pra pagar", reforça.

Mulher escolhendo produto enquanto anda de carro por aplicativo.
Legenda: Motoristas instalam câmeras nos carros, mas afirmam que não sofreram furtos.
Foto: Ismael Soares.

Vendas são a principal fonte de renda de motorista

David Júlio, 38 anos, é motorista de aplicativo e, segundo o profissional, ele foi um dos pioneiros nas "lojas sobre rodas" em Fortaleza. David afirma ainda que atualmente há uma comunidade de cerca de 50 motoristas de aplicativo empreendendo nas duas frentes de trabalho.

porta de carro aberta, mostrando o banco traseiro. No encosto do banco diateiro tem uma vitrine de produtos de beleza.
Legenda: Ao entrar no carro, cliente só recebe informações sobre os produtos se pedir.
Foto: Ismael Soares.

Ele conta que a intenção de diversificar a renda surgiu há cerca de três anos, ao perceber que atendia menos passageiros e a renda diminuindo. Além disso, o motorista conta que sempre foi empreendedor.

"Com a entrada de cada vez mais motoristas, a demanda de corridas diminuindo, automaticamente eu ia ter que passar mais tempo na rua e isso não era o que eu queria, então eu fui procurar algo para agregar no meu dia a dia, foi quando achei a "loja sobre rodas", diz.

No início, era apenas uma prateleira com produtos de maquiagem e doces. Atualmente, David tem quatro prateleiras cheias de produtos. Ele não revelou quanto ganha por mês, mas afirma que a comercialização na loja móvel representa a principal fonte de renda do profissional.

"Hoje não me vejo sem a loja. Se me perguntar, David, você sai de casa para rodar (no app) ou para vender, eu respondo rápido: para vender. Esse é o meu ganha-pão. Tanto que adquiri uma franquia de perfumes para distribuir para outros motoristas que querem investir nessa atividade", afirma.

Veja também

teaser image
Negócios

Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

teaser image
Negócios

Como usar a regra 50-30-20 para organizar o orçamento e poupar?

O empreendedor relata ainda que cada motorista tem o seu nicho. Alguns vendem caneta, chaveiros, bolo de pote e outros tantos produtos, mas com a condição de não importunar o cliente.

"Deixamos os produtos expostos e não podemos abordar, por uma regra da empresa do aplicativo. Então, se o passageiro pergunta é que falamos e oferecemos. Sem constrangimento para nenhuma das partes", reforça.

Propaganda boca a boca e confiança ainda são regra

Hildebrando, que pegou dicas com David, ressalta que mantém o carro impecável. Sempre limpo e com cheiro de seus produtos. Ao todo, é possível contar mais de 100 variedades entre fragrâncias, maquiagens e outros produtos. Tudo com o estoque no banco da frente e a possibilidade de testar antes de comprar.

Questionado sobre o possível receio de ter produtos furtados, o motorista afirma que em um ano de loja nunca foi roubado. Porém, de tanto as pessoas perguntarem se ele não tinha medo, acabou instalando uma câmera.

"Coloquei ali e acho que a câmera, por si só, já intimida alguém que fosse fazer o mal. Graças a Deus, nunca desconfiei de ninguém e nunca precisei olhar as imagens no final do dia".

Tanto Hildebrando como David usam uma vitrine que adquiriram de um desenvolvedor de Goiânia (GO). Eles comentam que foi inspirado neste motorista do Centro-Oeste que tiveram a ideia de implantar em Fortaleza e já sabem que virou tendência em outras capitais, como Recife e Belo Horizonte.

Da vitrine no carro à loja no Centro

Iranilda Guedes, 42 anos, viveu na pandemia uma situação financeira complicada. Com o fechamento das lojas no Centro de Fortaleza, ela precisou parar de vender seus produtos de alimentação e encontrou nos carros por aplicativo a única forma de sobreviver.

Detalhes de produtos de beleza labial, como gloss e batons.
Legenda: Mulheres são o maior público de quem vende durante as corridas de carro por aplicativo.
Foto: Ismael Soares.

Porém, sua "veia de vendedora" sempre esteve presente e assim que as coisas melhoraram, ela começou a vender produtos de beleza durante as viagens.

"Na pandemia não tinha como vender perfume, porque as pessoas mal tinham para comer. Mas assim que melhorou, eu já comecei a oferecer minhas fragrâncias e, desde então, elas são um sucesso de venda", conta.

O comércio sobre rodas deu tão certo que Iranilda cresceu suas vendas e, atualmente, está com uma loja na área central de Fortaleza onde ela fica durante a manhã e o filho, de tarde. É neste período do dia que ela volta ao volante para trabalhar na sua "loja móvel".

Sobre os preços dos produtos, ela revela que tem perfume a partir de R$ 40 até produtos para uso profissional, em salão de beleza, que podem custar até R$ 600.

"Sobre a renda, com certeza os produtos me dão mais dinheiro, mas eu continuo no carro porque conheço pessoas, faço clientes e aumento ainda mais as minhas vendas, graças a Deus", revela.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

ExpoCariri: Embrapa promete um show de tecnologias para o agro

Promovida pela Faec, maior exposição da agropecuária do Sul do Ceará começará amanhã, 30, em Barbalha

Egídio Serpa
Há 51 minutos
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.
Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Paloma Vargas
Há 1 hora
Mão de pessoa preta apontando para gráficos financeiros em um laptop.
Negócios

Como começar a investir: um guia seguro com pouco dinheiro

Confira o que é necessário para iniciar esse hábito.

Milenna Murta*
Há 1 hora
líder e liderado conversando sobre feedbak e problemas no trabalho.
Delania Santos

O dilema do veterano diante da nova liderança

Delania Santos
Há 2 horas
Egídio Serpa

Cultivo do tomate na Ibiapaba atrai grandes produtores nacionais

Toda a cadeia produtiva do tomate movimenta no Brasil R$ 83 bilhões por ano

Egídio Serpa
29 de Outubro de 2025
Cartelas do Lotofácil sendo preenchidas.
Negócios

Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3524 e levam mais de R$ 588 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios

Redação
28 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Foto que contém o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil.
Victor Ximenes

Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará

Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (28/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (28/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Na disputa pelos Datacenters, Brasil pode criar Novo Colonialismo Digital

De um lado, o PBIA que prega IA para o bem de todos, de outro, o Regime Especial de Tributação para Serviço de Datacenter

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
Reunião entre representantes da empresa e o governador, no Palácio da Abolição
Victor Ximenes

Avança instalação de indústria de R$ 40 milhões no interior do CE

Fábrica de calçados receberá R$ 24 milhões em incentivos estaduais

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra criação de suínos.
Negócios

Ceará tem 4 dos 10 municípios com o maior rebanho de porcos do Nordeste; veja lista

Ceará tem a maior suinocultura do Nordeste, com 1,3 milhão de porcos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Gasolina Preço
Victor Ximenes

Gasolina cai para quem? Postos de Fortaleza ignoram redução da Petrobras

Mais uma vez, revendedores mantêm preços inalterados após baixa na ponta inicial da cadeia produtiva.

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

A economia real na análise de três economistas

Gustavo Assis, CEO da Asset Bank; Pedro da Matta, CEO da Audax Capital; e Volnei Eyng, CEO da Multiplike, comentam sobre o IPCA de outubro e a perspectiva para a atividade

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
A imagem mostra um posto de combustíveis da Petrobras em uma área urbana. No canto esquerdo, há uma placa com os preços do dia: o etanol custa R$ 4,88 e a gasolina comum R$ 6,23, com pagamento em dinheiro, Pix ou débito. É possível ver carros sendo abastecidos nas bombas e funcionários com uniformes verdes próximos ao atendimento.
Negócios

Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.

Letícia do Vale
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta terça (28)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra home contando dinheiro e com um boleto sobre a mesa.
Ana Alves

Planilhas e apps gratuitos para controlar os gastos mensais

Ana Alves
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Desafiada, construção civil do Ceará busca a inovação

Meta é cambiar o jeito tradicional de construir por outro que, utilizando novos materiais e novas tecnologias, reduza o custo e o tempo e garanta alta qualidade do produto

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1, 4 milhão

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (29).

Redação
27 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 764 - Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 764 - Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 764 em 27/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2878 de hoje, segunda-feira, 27/10; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2878 de hoje, segunda-feira, 27/10; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2878 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6863, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 19,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6863, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 19,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2841 – Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2841 – Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2841 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3523, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3523, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025