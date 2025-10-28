Diário do Nordeste
Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
A imagem mostra um posto de combustíveis da Petrobras em uma área urbana. No canto esquerdo, há uma placa com os preços do dia: o etanol custa R$ 4,88 e a gasolina comum R$ 6,23, com pagamento em dinheiro, Pix ou débito. É possível ver carros sendo abastecidos nas bombas e funcionários com uniformes verdes próximos ao atendimento.
Legenda: A queda ainda não chegou às bombas.
Foto: Kid Junior

Mesmo uma semana após o anúncio da Petrobrás sobre o reajuste no preço médio do litro da gasolina comum, ainda não é possível observar diferença nos valores praticados pelos postos em Fortaleza, segundo relatos de consumidores. 

Desde a última terça-feira (21), o preço do combustível vendido às distribuidoras pela estatal sofreu redução de 4,9%. 

Na tarde dessa segunda-feira (27), o Diário do Nordeste visitou três postos de gasolina: um no cruzamento da rua Tomás Acioli com Desembargador Moreira; outro no cruzamento da rua Antônio Sales com Barão de Studart; e um terceiro no cruzamento da avenida Santos Dumont com Barão de Studart.

Os três locais registravam o litro da gasolina comum a R$ 6,23. Já o preço do etanol variou entre R$ 4,63 e R$ 4,88 o litro.

Os consumidores entrevistados nos locais relataram sentir pouca ou nenhuma diferença no preço da gasolina nos postos da Capital nos últimos dias.

Segundo observado pelo personal trainer Lucas Faustino, de 36 anos, que abastecia o carro em um dos postos, o preço do litro da gasolina reduziu poucos centavos em alguns postos de Fortaleza, mas nada muito significativo.

Quem também não percebeu variação no valor da gasolina foi o motorista de aplicativo Carlos Vinicius Cortez, 48, que preferiu abastecer o carro com etanol. 

A imagem mostra um posto de combustíveis da rede Ipiranga, em Fortaleza, com uma placa que destaca o preço da gasolina comum a R$ 6,23 e do etanol a R$ 4,63, com o aviso de que a promoção é válida para pagamento em dinheiro, débito ou Pix, sem uso do aplicativo da marca.
Legenda: Posto no cruzamento da Santos Dummont com Barão de Studart
Foto: Kid Junior

De acordo com a gerente de um posto, Írma Lúcia, o preço da gasolina no estabelecimento pode sofrer uma queda após o fim do estoque do combustível no local. “Acredito que o preço da gasolina pode baixar em breve. Só não consigo dizer a data exata, porque não depende de mim”, declara. 

Outro gerente de um dos postos, Dailton de Lima, também reforçou que não houve queda no preço da gasolina. "Esse mês todinho ficou em R$ 6,23", indica. 

Litro de gasolina no Ceará poderia chegar a R$ 5,55

De acordo com cálculo realizado em matéria publicada pelo Diário do Nordeste na última segunda-feira (20), caso a redução anunciada pela Petrobras fosse repassada inteiramente ao consumidor, o preço médio do litro da gasolina comum nos postos do Ceará poderia variar entre R$ 5,55 e R$ 6,65. 

Esse resultado tem como base os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que registrou o menor e maior preço do combustível  no Estado como, respectivamente, R$ 5,63 e R$ 6,75. 

As informações são referentes à semana de 12 a 18 de outubro, com levantamento feito em 111 postos cearenses.

A imagem mostra um posto de combustíveis da rede Shell, em Fortaleza, com uma placa destacando o preço da gasolina comum a R$ 6,23, para pagamento em dinheiro, débito ou Pix. O anúncio indica “promoção”, enquanto veículos são vistos abastecendo no fundo.
Legenda: Posto no cruzamento da Antônio Sales com Barão de Studart.
Foto: Kid Junior

Ainda segundo os dados, com a aplicação do desconto de 4,9% sobre a parcela da Petrobras na composição do combustível, o preço médio do litro da gasolina no Ceará poderia cair para R$ 6,18, já que a média indicada pela ANP no período em questão foi de R$ 6,27. 

Entenda como é calculado o preço da gasolina.

Vale a pena abastecer com etanol?

De acordo com o consultor na área de gás e petróleo, Bruno Iughetti, somente "compensa abastecer com etanol quando o preço por litro for de até 70% do preço por litro de gasolina". 

Assim, tomando como exemplo o preço de R$ 6,23 por litro de gasolina, o especialista indica que só será mais vantajoso abastecer com etanol se o preço for de até R$4,36 por litro.

Considerando os preços observados nos três postos visitados nessa segunda-feira (27) (R$ 4,88, R$ 4,69 e R$ 4,63), não é vantajoso abastecer com etanol, de acordo com Iughetti.  

Quanto custa encher o tanque com gasolina atualmente em Fortaleza

Considerando o valor de R$ 6,23 para o litro da gasolina comum, encontrado nos três postos visitados pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (27), uma pessoa precisa desembolsar cerca de R$ 280 para encher um tanque de 45 litros. Já no caso de um carro com tanque de 55 litros, o valor sobe para R$ 342,65

Caso a redução no preço da gasolina fosse aplicada nos postos do Ceará, os consumidores poderiam economizar de R$ 3,60 a R$ 4,50 para encher um tanque de 45 litros. Já para um tanque de 55 litros, a economia seria entre R$ 4,40 e R$ 5,50. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste na última segunda-feira (20), o assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José, salientou que o preço da gasolina é influenciado por uma série de fatores e que não é possível afirmar que a redução da Petrobras irá ocasionar baixa nos preços da gasolina no Ceará. 

O Sindipostos-CE foi procurado para um novo posicionamento sobre os preços atuais da gasolina em Fortaleza, mas ainda não retornou os questionamentos. Em caso de novas informações, essa matéria será atualizada. 

 



 

