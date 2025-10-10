Nath Finanças ensina como MEIs podem se organizar e guardar dinheiro; veja o passo a passo

Relacionar-se com o dinheiro não é apenas resultado do quanto se ganha, mas também de como se vive o mundo. É o que defende a administradora e empresária Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças.

Ela ministrou palestra na Feira do Empreendedor e do Siará Tech Summit, nessa última quarta-feira (8). Os eventos, promovidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE), ocorreram, simultaneamente, no Centro de Eventos do Ceará, de 8 a 10 de outubro.

Nomeada Conselheira no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) do Governo Federal e uma das 50 maiores líderes globais pela revista Fortune, Nath Finanças ganhou notoriedade ao criar conteúdos na internet focados em educação financeira para pessoas de baixa renda.

Segundo aponta a especialista, muitos brasileiros aprenderam a lidar com o dinheiro vendo familiares "fazerem milagre" para pagar as contas.

No entanto, essa vivência de escassez, muitas vezes marcada por brigas e discussões por dinheiro, leva a comportamentos extremos: guardar demais ou gastar sem moderação.

Assim, diversas pessoas são guiadas pela necessidade de pertencimento a estilos de vida ou grupos de pessoas incompatíveis com o próprio bolso e crescem se endividando para transmitir uma imagem de sucesso.

Para quebrar essa lógica, a educação financeira é uma peça fundamental.

“A educação financeira transforma a nossa vida para melhor. Quando a gente tem acesso à educação financeira, você tem acesso a um poder, porque quando a gente tem acesso à informação, a gente passa a questionar. Quando você não tem esse acesso, alguém tá ganhando dinheiro em cima de você” Nath Finanças Especialista em finanças

Guardar dinheiro é um boleto que você paga para você mesmo

“O planejamento financeiro deve ser um planejamento de vida”, alerta a palestrante. Mais do que planilhas ou aplicativos, ter uma vida financeira equilibrada é resultado de uma rotina de organização.

Uma sugestão é fazer o controle de gastos semanalmente e não esquecer de estabelecer despesas para as seguintes categorias:

Lazer: precisa estar na conta e ter um limite, pois a falta de limite leva ao autoengano e ao endividamento;

Extras: despesas inesperadas (doenças, acidentes);

Metas/poupança: pense nessa categoria como mais um boleto a ser pago, já que o cérebro não está condicionado a guardar dinheiro.

Para guardar dinheiro, o primeiro passo, destaca Nath, é criar metas e objetivos. Segundo a palestrante, é essencial estabelecer um propósito claro para o dinheiro guardado, já que investir sem um objetivo definido pode levar a pessoa a ficar perdida e cair em golpes buscando um retorno financeiro rápido.

Nesse sentido, é preciso:

Colocar os objetivos no papel para materializar;

Escolher objetivos realizáveis (pé no chão, não tentar ficar bilionário amanhã);

Detalhar o que, o como e o para onde para tornar o sonho palpável e não algo que será postergado para "ano que vem".

Outra dica é o Desafio dos 25. Criado por Nath, o desafio consiste no hábito de guardar até R$ 25 por semana.

Educação financeira para o seu negócio

No caso da organização financeira de um negócio, um dos primeiros passos é formalizar o empreendimento e separar as contas entre a Pessoa Física e a Pessoa Jurídica. Outras dicas da Nath são:

Em caso de MEI que trabalha em casa, contas como luz, gás e internet devem ser incluídas no orçamento;

Para calcular a renda média mensal de autônomos, basta somar a receita dos últimos três meses e dividir por três. O cálculo é necessário para se ter uma média mínima de quanto precisa faturar para se manter. Os gastos devem acompanhar essa média;

O segredo de montar um caixa reserva é separar consistentemente uma pequena porcentagem (1-2%) de cada trabalho ou serviço vendido, pois esperar que o dinheiro "sobre" nunca funciona;

É crucial ter múltiplas fontes de receita, pois o mercado muda;

Entender a diferença entre preço e valor é necessário. O preço é o custo do produto ou serviço, enquanto o valor é o que faz o cliente pagar e está ligado à experiência que se entrega. Para mostrar o valor do preço cobrado, uma estratégia é analisar o que a concorrência está fazendo para saber o que você pode oferecer ou melhorar.

Sobre a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit

A Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit são dois dos maiores eventos de negócios, inovação e tecnologia do Nordeste.

Os ambientes foram desenvolvidos para promover conexões e novas oportunidades, fortalecendo pequenos negócios e a transformação digital no Estado.

O objetivo dos eventos é reforçar o papel do Ceará como referência em empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento sustentável, além de projetar Fortaleza no mapa nacional e internacional da inovação.

Para isso, foram promovidas palestras, arenas de negócios, oficinas, hackathons, rodadas de crédito e painéis temáticos junto à presença de especialistas, empreendedores, investidores, startups e instituições de ensino.