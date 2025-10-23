“Correu, postou”: hábito estimula criação de estúdios fotográficos ao ar livre na Beira-Mar

O mercado fitness de Fortaleza está cada dia mais aquecido. Com as redes sociais e a necessidade das pessoas de performarem na internet, empreendedores estão pegando o embalo para investir em serviços de audiovisual.

Uma das novidades é transformar a Beira-Mar em pequenos estúdios de fotografia para quem deseja tirar fotos ou fazer vídeos praticando algum exercício físico.

Todos os fins de semana, das 5h30 às 8h30, a avenida Beira-Mar, em Fortaleza, é tomada por atletas profissionais e amadores, além de amantes de uma boa caminhada com os seus animais ou somente para contemplar a paisagem.

É neste lugar que o casal Fabio Rodrigues e Ana Cecília Alencar garante uma renda extra que representa 30% do orçamento familiar, buscando capturar os melhores momentos dos usuários do espaço.

Buscando inovar e se destacar nesse mercado, eles tiveram a ideia de montar um estúdio que tem como pano de fundo um dos principais cartões-postais do Ceará: o nascer do sol visto do Espigão do Náutico, no bairro Meireles.

As imagens podem ser adquiridas a partir de R$ 12,90, mas há pacotes para clientes mais assíduos, e até novos produtos derivados do serviço estão surgindo. Tudo com a intenção de fidelizar os clientes.

O casal de fotógrafos já atuava em eventos e fazia fotos de paisagens quando viu a oportunidade de mercado no esporte. A Beira-Mar foi o local ideal, com paisagem bonita e grande volume de praticantes.

A gente começou a ter acesso a essas plataformas que colocavam as fotos dos esportistas, dos corredores. Então, apareceu essa demanda e a gente foi para a Beira-Mar fotografar no melhor cenário de Fortaleza". Fabio Rodrigues mecatrônico e fotógrafo

Tanto Fabio, 45 anos, quanto Ana Cecília, 43 anos, possuem outras profissões que são a renda principal da família. Ele é mecatrônico em uma indústria alimentícia, e ela, professora de História. Assim, a fotografia ainda é apenas uma renda extra e um ponto de investimento. Porém, para Cecília, é uma oportunidade de crescimento e tem potencial de se tornar a renda principal.

Para entrar no mercado, eles afirmam que investiram em equipamentos, como câmera, lentes e luzes. O casal também teve que pagar o seguro dos equipamentos, uma vez que trabalham na rua e precisam se deslocar. Por isso, eles reforçam que todo esse esforço só foi possível por terem outras rendas.

Legenda: Atletas profissionais e amadores aproveitam o serviço para ter cliques diferentes de suas performances. Foto: Fabio Rodrigues

Demanda aumenta no fim de semana

Segundo Fabio, a ideia surgiu de corredores e alguns deles são seus clientes atualmente. Ele explica que atende pessoas que estão passeando com seu cachorro e querem registrar o momento.

Praticantes de outros esportes, como os aquáticos, ao sair do mar, dão uma passada no estúdio, além dos praticantes de caminhada e até turistas que acordam cedo para ver o nascer do sol e aproveitam para registrar a experiência.

O fotógrafo também revela que o trabalho tem atraído pequenos empreendedores. Eles são do segmento da moda fitness e de outros produtos relacionados ao bem-estar e à vida saudável, como alimentos e bebidas. Estes empreendedores procuram os fotógrafos para produção de fotos profissionais para divulgação do negócio.

"Eles preferem fazer ali por conta do custo. Se fossem pagar um fotógrafo para uma sessão de fotos exclusiva, provavelmente sairia bem caro. Então, como a gente já está ali e cobra sempre o mesmo valor, atende a pessoa rapidinho, em poucos minutos a pessoa tem as fotos para colocar na rede social e divulgar o produto dela", revela Fabio.

O que está por trás dessa demanda

Os profissionais encaram sua atividade como uma forma de oferecer uma experiência diferenciada, em que o estúdio não tem paredes e o cenário natural, o amanhecer visto do Espigão do Náutico, é o grande diferencial do trabalho.

Eles contam que muitos corredores e praticantes de atividades na Beira-Mar ficam curiosos com a pequena estrutura montada e acabam se permitindo fazer um miniensaio.

"Às vezes, a foto marca a comemoração de um aniversário, de um casamento ou de um recorde pessoal alcançado naquele dia", observa. Cecília explica que, a partir dessas histórias, eles conversam com os clientes para encontrar a melhor forma de registrar cada momento único, o que contribui para a fidelização.

Débora Lobo, 27 anos, é empreendedora e começou a caminhar aos 15. O hábito evoluiu para a corrida, que hoje faz parte do seu estilo de vida. Atualmente, ela acorda todos os dias às 4h para treinar na Beira-Mar.

"Hoje, para mim, é mais que um hobby, é meu estilo de vida. É uma coisa onde me encontro", relata.

Legenda: Débora Lobo gosta de ter o seu esforço eternizado nas imagens Foto: Fabio Rodrigues

Por conta disso, Débora revela que o trabalho dos fotógrafos acaba tornando o seu esforço em um "momento mágico".

"Já termino a corrida e falo assim: vou lá no Fabio e na Cecília para eles registrarem esse momento. O trabalho deles vai além de uma fotografia, mostra a energia do momento".

Rilke Costa, 48 anos, fonoaudiólogo, já corre há 18 anos. Como a sua rotina de atividade física mudou bastante nos últimos anos, ele comenta que o progresso tem feito muito bem à sua saúde mental, física e para a questão de autoestima.

"E venho observando que, nos últimos anos, a presença desses profissionais que fazem as imagens do pessoal que está correndo, pedalando, tem sido muito importante, porque faz o registro do nosso progresso, acaba nos dando mais motivação e também inspirando outras pessoas", revela.

Legenda: Rilke Costa, 48 anos, usa as imagens feitas para acompanhar o seu desenvolvimento como atleta amador. Foto: Fabio Rodrigues

Por conta da sua satisfação com o trabalho dos fotógrafos, ele deixa a dica para quem gosta de fazer atividade física: fazer os registros para acompanhar a evolução e inspirar outras pessoas a ter uma vida saudável.

Renda extra com foco no futuro

Fabio afirma que, mesmo não sendo a principal fonte de renda, o casal está sempre se reinventando para atrair e fidelizar mais pessoas. Ele destaca que a divulgação boca a boca e as postagens de clientes satisfeitos são as melhores formas de alcançar novos públicos.

Enquanto Fabio cuida dos cliques com flash, técnica que segundo ele realça a definição dos músculos e dá leveza à pele, Cecília fotografa com luz natural, oferecendo diferentes possibilidades aos clientes.

Cecília conta que, por enquanto, todo o dinheiro que o casal ganha com a fotografia é reinvestido no próprio negócio. Além de adquirir novos equipamentos, eles também investem em formação, já que ambos estão cursando graduação em fotografia.

Legenda: Ana Cecília Alencar trabalha com o marido Fabio Rodrigues na captura de momentos e busca que essa atividade vire sua renda principal. Foto: Fabio Rodrigues

Com o objetivo de manter preços acessíveis e competitivos, a dupla cobra R$ 12,90, valor semelhante ao praticado por outros profissionais no local. Segundo eles, o retorno financeiro vem pelo volume de vendas.

Além dos arquivos digitais das fotos escolhidas, os clientes agora podem adquirir um novo produto, o quadro impresso. Para estimular ainda mais os cliques, o casal oferece pacotes promocionais com descontos progressivos a partir de duas fotos, além de opções mensais.