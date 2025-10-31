Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
governador elmano de freitas falando ao microfone durante o seminário de gestores públicos - prefeitos

PontoPoder

Seminário dos Prefeitos 2025 reúne gestores de todo o Brasil no Centro de Eventos; assista ao vivo

Neste ano, o evento é realizado em dois palcos simultâneos, garantindo uma abrangência maior de temas e agilidade na programação

Redação 16 de Junho de 2025
foto de drive-thru de vacinação em Fortaleza. A imagem ilustra uma enfermeira manuseando a vacina enquanto uma mulher aguarda no carro

Ceará

Vacinas para todos os públicos são ofertadas em drive-thru no Centro de Eventos do Ceará

Ação acontece a partir desta terça-feira (27) a sexta (30)

Raísa Azevedo 26 de Maio de 2025
Dois brincantes da quadrilha Junina Babaçu em festa de São João em Fortaleza

É Hit

Fortalezenses preferem as festas juninas ao Carnaval, revela pesquisa

74% dos frequentadores de eventos populares nas capitais participaram de festas juninas nos últimos 12 meses anteriores ao levantamento

João Lima Neto 15 de Maio de 2025
Expositores na Expo Favela

Negócios

2ª edição da Expo Favela Innovation no Ceará será no Centro de Eventos; saiba quando e detalhes

A feira é considerada uma das maiores de empreendedorismo no Brasil e trará, neste ano, personalidades como a empresária Luiza Trajano e a apresentadora Natuza Nery

Redação 04 de Novembro de 2024
Montagem de fotos com a raça Borzoi, Corgi e Yakutian Laika

Pets

Cães de raças raras participam de exposição internacional em Fortaleza

62 raças nacionais e internacionais participam da exposição no Centro de Eventos neste fim de semana

Matheus Facundo 31 de Outubro de 2024
Estudante de costas, com farda em que está escrito 'EEEP JAIME ALENCAR', com a logo do governo do estado. Ao fundo, desfocado, estão outros alunos e o professor

Ceará

Escola pública do CE receberá ministros do G20 para almoço com estudantes; veja cardápio

Entre 29 de outubro e 2 de novembro, Fortaleza será sede de eventos internacionais sobre educação

Gabriela Custódio 29 de Outubro de 2024
Carlos Nascimento

PontoPoder

Seminários Prefeitos 2024: Secretário do TCE alerta sobre irregularidades em mudança de gestão

Carlos Nascimento disse ser errado o uso de bens e serviços da administração pública em campanhas políticas

Redação 18 de Junho de 2024
Foto do primeiro dia do seminário prefeitos 2024 em fortaleza

PontoPoder

Seminário 'Prefeitos Ceará 2024' chega ao último dia nesta terça (18); veja programação

O congresso começa o dia com um painel sobre governança digital, às 9h

Redação 18 de Junho de 2024
Cosplay no Sana

Verso

Com dubladores de One Piece e show da banda CPM 22, Sana 2024 ocorre neste fim de semana

A primeira parte do festival geek ocorre nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, com salas temáticas e cosplayers

Redação 23 de Janeiro de 2024
