Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão
Neste ano, o evento é realizado em dois palcos simultâneos, garantindo uma abrangência maior de temas e agilidade na programação
Ação acontece a partir desta terça-feira (27) a sexta (30)
74% dos frequentadores de eventos populares nas capitais participaram de festas juninas nos últimos 12 meses anteriores ao levantamento
A feira é considerada uma das maiores de empreendedorismo no Brasil e trará, neste ano, personalidades como a empresária Luiza Trajano e a apresentadora Natuza Nery
62 raças nacionais e internacionais participam da exposição no Centro de Eventos neste fim de semana
Entre 29 de outubro e 2 de novembro, Fortaleza será sede de eventos internacionais sobre educação
Carlos Nascimento disse ser errado o uso de bens e serviços da administração pública em campanhas políticas
O congresso começa o dia com um painel sobre governança digital, às 9h
A primeira parte do festival geek ocorre nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, com salas temáticas e cosplayers