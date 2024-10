Escola pública do CE receberá ministros do G20 para almoço com estudantes; veja cardápio

A hora do almoço na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Jaime Alencar de Oliveira será diferente na próxima quinta-feira (31). Além da comunidade escolar, o refeitório da unidade receberá autoridades e ministros da educação de países que fazem parte do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A atividade, que tem objetivo de apresentar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), faz parte da programação da semana “Ceará: Centro Global da Educação”.

O evento, que tem início nesta terça-feira (29) e segue até sábado (2), será formado pela Reunião de Ministros de Educação do G20 e pela Reunião Global de Educação — o Global Meeting Education (GEM). Ao longo de cinco dias, os encontros terão como tema central a promoção do desenvolvimento sustentável.

O comunicado sobre a visita dos ministros do G20 à EEEP Jaime Alencar de Oliveira chegou ainda em setembro de 2023 e “tem sido construída” desde então, conta o diretor escolar Kamillo Silva. As autoridades serão recepcionadas por uma comitiva de 40 estudantes e guiadas até a sala base dos professores. Em seguida, seguem para o refeitório da escola, onde vão encontrar outros 40 alunos para o almoço.

“Eles vêm almoçar com os estudantes, mas é uma visita técnica para ver a qualidade do cardápio, o que é servido, como se organiza, como é a cozinha. Alguns países não têm programa de alimentação escolar, eles ficam super admirados quando descobrem que o Brasil tem cozinhas produzindo alimentação dentro da escola”, explica o gestor.

Após uma “grande discussão”, foi escolhido um cardápio “simples e regional” que “busca contemplar todas as culturas”, diz Silva. Será servido arroz, feijão, farofa crocante, legumes gratinados e frango agridoce. Para contemplar as diversas religiões, será ofertado frango halal, que segue preceitos e tradições islâmicos na produção e no abate.

Legenda: Diego Soares, 16, aluno do 2º ano do Ensino Médio e do curso profissionalizante de Multimídia, irá acompanhar o ministro da Arábia Saudita Foto: Ismael Soares

PREPARAÇÃO PARA O ENCONTRO

Os 40 estudantes selecionados para o almoço, que estarão mais próximos dos ministros, passaram por três workshops de preparação para o evento. Nesses encontros, houve teste sobre o nível de proficiência em inglês, explicação sobre o funcionamento do G20 e orientações sobre as diferenças culturais, entre outras atividades, explica Diego Soares, 16, aluno do 2º ano do Ensino Médio e do curso profissionalizante de Multimídia.

“Fomos apresentados a questões de pronúncia e de como ter uma conversa mais dinâmica e, ao mesmo tempo, formal”, acrescenta o estudante. Para ele, os maiores desafios são a autoconfiança para o momento de interagir com autoridades e os aspectos de diferenças culturais. “A gente já considera figuras públicas políticas do Brasil como de suma importância; quando é de fora, a gente leva para uma pressão maior ainda”, relata.

O preparativo contou com profissionais da Comunicação e da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e de estudantes e professores do Centro Cearense de Idiomas (CCI-Sul), da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Visconde do Rio Branco e da EEEP Comendador Miguel Gurgel.

IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Foco da visita dos ministros do G20 à EEEP Jaime Alencar de Oliveira, o Programa Nacional de Alimentação Escolar consiste no repasse de recursos financeiros do governo federal para atender os estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da educação básica em escolas públicas e filantrópicas.

Legenda: Kamillo Silva, diretor escolar da EEEP Jaime Alencar de Oliveira Foto: Ismael Soares

O programa tem objetivo de “contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”, segundo a Lei n.º 11.947, de 2009.

Os estudantes da EEEP Jaime Alencar de Oliveira têm direito a três refeições diárias: almoço e dois lanches. O diretor escolar Kamillo Silva destaca o papel da escola para garantir um número mínimo de refeições para os alunos, com impacto na segurança alimentar desses jovens.

“Temos 20% de alunos que vêm de escolas particulares, mas 80% vêm de escalas públicas, municipais ou estaduais. São esses meninos e meninas que, durante a pandemia (de Covid-19), por exemplo, tiveram um momento muito difícil relacionado à segurança alimentar, tanto que o governo do Estado organizou cestas básicas e, nas escolas, fizemos a distribuição”, afirma.

Diego Soares reforça a importância dessa política. “Muitas pessoas aqui não teriam (condições) de sustentar uma alimentação, se não fosse a que a escola proporciona. Eu, por exemplo, teria muita dificuldade de me manter nutrido, com uma alimentação decente, se eu não tivesse essas três refeições da escola”, relata.

MÚLTIPLOS INCENTIVOS

Inaugurada em abril de 2013, a EEEP Jaime Alencar de Oliveira foi a 91ª unidade de educação profissionalizante no Ceará e a 18ª de Fortaleza, sendo a primeira seguindo o padrão arquitetônico determinado pelo Ministério da Educação (MEC) para atender esse modelo de ensino. A instituição fornece quatro cursos técnicos: Eletromecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Multimídia e Produção de áudio e vídeo.

Legenda: A instituição fornece quatro cursos técnicos: Eletromecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Multimídia e Produção de áudio e vídeo Foto: Ismael Soares

A EEEP Jaime Alencar de Oliveira possui o Selo Escola Antirracista, iniciativa da Seduc para reconhecer unidades de ensino de destaque pela “realização de projetos pedagógicos inovadores, nos aspectos da inclusão educacional e da superação do racismo, fortalecendo o pensamento crítico, o protagonismo estudantil e a interação com a comunidade escolar”, segundo informações da pasta.

“Em Fortaleza, apenas três (escolas) conseguiram, e nós fomos a única na nossa Superintendência (das Escolas Estaduais de Fortaleza), a Sefor 2. Neste ano, nos colocamos como mentora de outra escola, porque a ideia é multiplicar”, explica o gestor.

A unidade de ensino também incentiva a participação em olimpíadas de diferentes áreas de conhecimento e de políticas como Ceará Científico — que apoia ações em educação científica — e Alunos que Inspiram — que visa dar visibilidade à produção artística e cultural dos estudantes. “Podemos oferecer muita coisa para todos e alguém sempre vai poder se destacar em algum desses elementos. Alguém vai pintar bem, outro vai escrever bem, outro vai interpretar bem, outro vai vender bem”, defende Silva.

DISCUSSÕES INTERNACIONAIS

Na programação da semana “Ceará: Centro Global da Educação”, Fortaleza será sede da reunião de ministros de Educação durante a terceira e última etapa do Grupo de Trabalho (GT) de Educação do G20 em 2024, ano em que o Brasil está na presidência do grupo. Essa etapa do evento ocorre nos dias 29, 30 e 31 de outubro.

Ao longo do ano, o GT de Educação priorizou três enfoques: valorização dos professores, conteúdo digital e engajamento escola-comunidade. Esse terceiro tópico será revisado pelo G20 no primeiro dia do evento, ainda em nível técnico, com uma exibição de boas práticas de escolas de todo o mundo.

As atividades do Grupo de Trabalho contam com a participação de delegados dos membros do G20: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.

Também estão envolvidos países convidados — Angola, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Noruega, Portugal e Singapura — e organismos multilaterais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros.

Legenda: Em 2023, a EEEP Jaime Alencar de Oliveira conquistou o Selo Escola Antirracista, iniciativa da Secretaria da Educação do Ceará Foto: Ismael Soares

Já entre 31 de outubro e 2 de novembro será realizada a Reunião Global de Educação, organizada com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Com as edições anteriores realizadas em Paris e Bruxelas, essa é a primeira vez que o evento ocorre no Sul Global.

Os temas centrais serão a equidade das políticas e os mecanismos inovadores de financiamento. Foram convidados para a GEM todos os 194 países que são membros da Unesco, aos quais se somam representantes de estudantes, de trabalhadores da educação, de organizações da sociedade civil, de acadêmicos, além de outros representantes internacionais. As duas ações contaram com parceria do Governo do estado do Ceará na realização.