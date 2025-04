Museu do Crato será restaurado

Sucessivos gestores falharam na tentativa. A obra sempre era barrada por licitações desertas: não apareciam interessados em uma restauração considerada complexa.

O prédio foi Casa de Câmara e Cadeia do Crato, uma cidade fundada em 1853, quando o País ainda era império. Fica na praça da Sé, bem no centro, e parecia nunca ter passado por manutenção.

A cada ano, o imóvel ganhava mais cara de ruína. Também se desmanchava no ar a ideia de terra da cultura, fama que o Crato tem no Cariri.

São dois espaços culturais fechados: o Museu Histórico e o Museu de Artes Vicente Leite. Nesta coluna, o abandono já foi apresentado mais de uma vez.

Veja também Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Prédio histórico do Crato recebe protesto e ganha promessa de reforma Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Autointitulada terra da cultura, Crato vê ruir seu último prédio histórico, fechado há 15 anos

Em março do ano passado, após um desabamento de parte interna, a situação comoveu políticos, produtores culturais, artistas; o povo parecia ter visto morrer a esperança.

Mas ela ressurgiu nesta quarta-feira (9). O prefeito do Crato, André Barreto Esmeraldo (PT), assinou a ordem de serviço de revitalização do imóvel. Segundo ele, está orçada em R$ 1,3 milhões e será paga com recursos do município e emenda do deputado federal André Figueiredo (PDT).

O prefeito também garantiu que a obra será concluída até dezembro deste ano e que a empresa responsável tem experiência: revitalizou o Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza.

É uma excelente notícia para os cearenses da minha geração, que guardam lembranças de um dia ter apreciado obras de Sinhá d’Amora, Celita Vaccani e o próprio Vicente Leite, o nome do museu, homenagem ao paisagista cratense autodidata pouco conhecido na terra natal.

Para as novas gerações, será uma oportunidade de quebrar a hipnose das telas para ver de perto o elegante trabalho de artistas reconhecidos e depois ainda comer filhós na praça da Sé.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.