Seminário 'Prefeitos Ceará 2024' chega ao último dia nesta terça (18); veja programação

O XII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024 chega ao seu último dia nesta terça-feira (18). O congresso tem contado com a presença de diversas autoridades, principalmente da gestão pública, para discutir o tema “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas”.

O evento ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A programação começa a partir das 9h, e o evento segue até as 19h.

Nesta terça, o congresso começa o dia com um painel sobre governança digital, às 9h. Pela tarde, os debates focam nas Eleições 2024, discutindo o uso de inteligência artificial no período eleitoral, além dos abusos do Poder Político e Econômico.

Veja a programação do último dia de seminário:

18 DE JUNHO

8h às 9h - MOMENTO DE NETWORKING E VISITAÇÃO AOS ESTANDES

9h às 10h40 - PAINEL 03: GOVERNANÇA DIGITAL

Mediador: Luís Eduardo Menezes (Diretor Geral do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC)

Palestra 01: BigData e DesiguaLab: aceleradores de transformação urbana, social e econômica. (20 min)

Palestrante: Élcio Batista (Vice-Prefeito de Fortaleza)

Palestra 02: Os desafios da governança digital na era da inteligência artificial (20 min)

Palestrante: Wesley Vaz (Palestrante, autor e professor)

Palestra 03: Oportunidades e desafios da governança participativa e governança de dados para a transformação digital do setor público no Brasil (20 min)

Palestrante: Guilherme Muchale Araújo (Gerente do Observatório da Indústria da FIEC)

Case de sucesso: Radar (10 min)

Palestrante: Carlos Alexandria (Gerente de Departamento do SERPRO)

Debates (25 min)

10h45 às 11h15 - PALESTRA: SUDENE: FOMENTO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Palestrante: Heitor Freire (Diretor de Fundos, Incentivos e de Atrações de Investimentos da SUDENE)

11h20 às 11h40 - PALESTRA: O REGIME SIMPLIFICADO E AS ALTERAÇÕES DA PORTARIA CONJUNTA 33/2023

Palestrante: Silvio José Conceição (Gerente Filial GIGOV/FO)

11h45 às 12h - PALESTRA: EMPRESA+SIMPLES: FORMALIZANDO EMPRESAS EM 5 MINUTOS

Palestrante: Eduardo Jereissati (Diretor de Planejamento e Gestão da Junta Comercial do Estado do Ceará)

12h30 às 14h - INTERVALO PARA ALMOÇO

14h15 às 14h30 - APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA ELETIVA CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL DAS CONTAS PÚBLICAS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL CONSELHEIRO RHOLDEN QUEIROZ (PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE) (15 MIN)

14h30 às 17h - PAINEL 04: ELEIÇÕES 2024

Mediadora: Jéssica Welma (Editora de Política do Diário do Nordeste)

Palestra 01: Encerramento e transição de mandato (20 min)

Palestrante: Rholden Botelho de Queiroz (Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Palestra 02: Marketing Político / Uso da Inteligência Artificial (20 min)

Palestrante: Pádua Sampaio (Diretor da Agência Temprano Delantero)

Palestra 03: Pesquisas Eleitorais - O que fazer e o que não fazer (20 min)

Palestrante: Marciano Girão (Diretor do Instituto Opnus)

Palestra 04: Impulsionamento de lideranças femininas nos espaços de poder (20 min)

Palestrante: Jade Romero (Vice-Governadora do Estado do Ceará)

Palestra 05: A Nova Lei de Licitações e Contratos - O Cenário Atual e os Desafios da Alta Administração Municipal (20 min)

Palestrante: Prof. Ricardo Dias (Agente de Contratação do TCE-CE)

Palestra 06: O Planejamento Estratégico Municipal com uso do Índice de Governança Municipal e os desafios da nova gestão (20 minutos)

Palestrante: Leonardo Macedo (Presidente do Conselho Federal de Administração)

Debates (45 min)

17h às 18h - PAINEL 05: O NOVO CENÁRIO ELEITORAL NO BRASIL: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), ABUSOS DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E IMPACTOS NO CENÁRIO ELEITORAL.

Mediador: Inácio Aguiar (Editor de Política do Sistema Verdes Mares)

Palestrante: Teodoro Filho Silva Santos (A confirmar) (Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Debatedor: André Garcia Xerez Silva (Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo)

Debatedor: Tiago Dias da Silva (Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

Debatedor: Emmanuel Girão (Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Estado do Ceará)

18h - ENCERRAMENTO