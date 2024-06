Seminário Prefeitos 2024 realiza minuto de aplausos em homenagem ao conselheiro Alexandre Figueiredo

A organização do Seminário Prefeitos 2024 realizou, na manhã desta segunda-feira (17), minuto de aplausos em homenagem à memória do conselheiro decano do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), Alexandre Figueiredo, que faleceu no domingo (16) aos 66 anos. Ele estava na Corte desde 1995 — membro mais antigo em atuação até então.

"Ao reverenciar a sua memória, que possamos emanar ao universo não apenas a nossa tristeza e a nossa saudade, mas os nossos aplausos por todo o trabalho que ele realizou em defesa da legalidade, da Justiça, tratando a todos com fraternidade, com abraço caloroso, com um sorriso e firmeza em seus posicionamentos. Dr. Alexandre Figueiredo tinha um espírito amigo, de festa e celebração", destacou cerimonialista do evento, Norma Zélia.

Secretário de Controle Externo do TCE, Carlos Nascimento destacou as virtudes pessoais e profissionais de Alexandre, com destaque para seu empenho na fiscalização na aplicação dos limites constitucionais de recursos para a Educação e Saúde.

"Acredito que os meus colegas aqui também tenham conhecido o lado pessoal dele, uma pessoa que era bastante bem-humorada e, mesmo em situações difíceis, trazia uma palavra bem descontraída, interessante, ainda que estivéssemos falando de coisa séria, de recursos públicos mal aplicados. Era um defensor de aplicação do limite da Educação e Saúde, com vigor. Era também um professor, que trazia em suas aulas a importância da prestação de contas" Carlos Nascimento Secretário de Controle Externo do TCE

Na manhã desta segunda, foi realizado o velório e missa em homenagem a Figueiredo. Por meio de nota, o presidente do TCE, Rholden Queiroz, prestou homenagem ao colega ainda no domingo.

Legenda: Alexandre Figueiredo, que faleceu no domingo (16) aos 66 anos, era o membro mais antigo em atuação no TCE Foto: Kid Júnior

"Em nome de todos os conselheiros, auditores, procuradores de contas, servidores, colaboradores e estagiários, o presidente do TCE Ceará, conselheiro Rholden Queiroz, se solidariza com os familiares e amigos do conselheiro decano desta Corte de Contas", diz a nota.

Além de conselheiro, Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo era diretor-presidente da Escola de Capacitação Ministro Plácido Castelo, do TCE, e professor de Direito Administrativo da Universidade de Fortaleza.

O Seminário Prefeitos 2024 começou nesta segunda terça-feira (18), no Centro de Eventos do Ceará, e é promovido pelo Diário do Nordeste. Neste ano, ocorre a 12ª edição do evento, com o tema “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas", nos dias 17 e 18 de junho.

Carreira

Natural de Sobral, Alexandre era formado em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional. Antes de ingressar na Corte de Contas, ele atuou na política partidária, chegando a exercer o mandato de deputado estadual de 1987 a 1991.

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), foi presidente das Comissões de Agricultura e Pecuária e de Constituição, Justiça e Redação, quando foi relator do novo Código de Organização do Poder Judiciário. Ele atuou na implementação da mais ampla reforma no parlamento cearense, inclusive com a instalação do primeiro painel eletrônico.

Em 1998, três anos após ingressar no TCE por indicação de partidos políticos representados na Assembleia, Figueiredo ocupou a presidência da Corte. Na época, era o mais jovem presidente das cortes de contas brasileiras, segundo o órgão.