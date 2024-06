Seminário Prefeitos 2024: os desafios para a criação de emprego e renda nos municípios cearenses

Presidente da Associação de Prefeitos do Ceará (Aprece), Júnior de Castro aponta que emprego e renda devem ser temas prioritários no XII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024. O político, que comanda a Prefeitura de Chorozinho, irá mediar um painel sobre o assunto e expor demandas e propostas dos gestores municipais.

Promovida pelo Diário do Nordeste, a 12ª edição do evento, que terá como tema “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas", ocorre nos próximos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos, e está com inscrições abertas.

Veja também Inácio Aguiar Para presidente da Aprece, prefeituras cearenses estão em "situação ainda pior" que as brasileiras

A Aprece é uma das entidades parceiras na realização do seminário, algo que tem gerado resultados positivos para a administração pública no Ceará.

“Conseguimos melhorar a gestão municipal com o que a gente aprende lá, vendo outras práticas exitosas. São temas que mexem diretamente com o dia a dia da gestão, então, com certeza, após a realização do Seminário, voltamos para os municípios com muito mais informações”, ressalta Júnior Castro.

Emprego e renda

No primeiro dia de Seminário, o presidente da Aprece irá mediar o painel sobre “geração de emprego, renda e empreendedorismo”. Ao Diário do Nordeste, ele comentou sobre a expectativa para as discussões.

“Nós temos a missão de gerar oportunidades e temos, constantemente, buscado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará para fazer a qualificação de mão de obra e a geração de emprego. Isso passa por várias secretarias, não só a de Desenvolvimento, mas também a de Proteção Social e de Trabalho. Essa qualificação é um dos principais desafios hoje no nosso Estado, nós carecemos de uma mão de obra qualificada, por isso que sempre estamos procurando fazer essa qualificação” Júnior Castro Presidente da Aprece e prefeito de Chorozinho

O painel mediado pelo gestor, previsto para às 14 horas do próximo dia 17 de junho, terá como palestrantes Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio Ceará; José Nunes Almeida Neto, diretor institucional da Enel Brasil; e Raquel Andrade, secretária executiva de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Além deles, palestra Mônica Arruda Lima, articuladora estadual da Unidade Educação Empreendedora do Sebrae Ceará, que irá falar sobre empreendedorismo feminino. A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Patrícia Saboya, também terá um momento de fala sobre desenvolvimento e fortalecimento das ouvidorias municipais.

Veja também PontoPoder Seminário 'Prefeitos Ceará 2024' terá espaço triplicado

Sustentabilidade

Júnior Castro reforça ainda que a sustentabilidade é outro tema que tem sido de grande interesse dos prefeitos e receberá o foco do XII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024.

“Ao longo desses anos, eu estou no meu oitavo ano de prefeito, tenho acompanhado uma evolução na qualidade dos gestores e nas gestões municipais (...) e acho que isso é fruto também do Seminário, porque a gente aprende muita coisa. Este ano vamos tratar da questão da sustentabilidade, temos temas da parte eleitoral, e este ano é ano eleitoral, então tem um apelo importante por esse aprendizado”, afirma.

Conforme Júnior Castro, há muitas dúvidas dos gestores sobre as condutas em anos eleitorais e o encontro será uma oportunidade de conversa entre eles.

“Um dos temas é exatamente voltado à questão da eleição. O foco desse ano realmente é fazer uma gestão de eficiência porque gera efeitos na eleição. Então, o Seminário vai abordar também essa questão da eleição e eu tenho certeza que será o momento para a gente tirar dúvidas, sair com um aprendizado de muitas informações para que tenhamos uma eleição limpa e segura”, concluiu.