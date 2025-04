Ozires Pontes assume oficialmente o PSDB Ceará em mandato-tampão, após saída de Élcio

O PSDB Ceará empossou Ozires Pontes na presidência do partido após quase dois meses no comando interino, devido ao afastamento de Élcio Batista por compromissos profissionais assumidos em São Paulo. A nomeação ocorreu nessa sexta-feira (4), com a renúncia formal do ex-vice-prefeito de Fortaleza do tucanato.

A vigência do atual diretório segue até outubro, quando será realizada nova eleição para definir a Executiva do partido. Na ocasião, Ozires deve ser reconduzido presidente.

"Hoje, assumir o PSDB é questão de honra e muita satisfação: levar adiante o legado do meu pai, senador Luiz Pontes, e do nosso líder, senador Tasso Jereissati, na certeza de que caminharemos no caminho certo pela defesa da democracia e na luta por uma sociedade muito mais justa, com oportunidades para todos", declarou Ozires, neste sábado (5), pelas redes socais.

"Minha missão é clara: manter viva a essência do PSDB, buscar sempre o avanço e a defesa da democracia, principalmente para aqueles que mais precisam. Assim como Fernando Henrique fez pelo Brasil, e Tasso Jereissati fez pelo Ceará, estou fazendo por Massapê e, agora, liderando o PSDB, faremos isso nos quatro cantos do nosso estado", afirmou, ainda.

Ozires já foi tesoureiro do partido e vice-presidente. Veterano no PSDB, o novo presidente estadual também é prefeito de Massapê, onde, em 2024, venceu a sua primeira eleição a cargo público. O mandato no Executivo se tornou prioridade para o dirigente, que chegou a afastar sua efetivação na chefia do partido para se dedicar à Prefeitura.

A posição mudou após conversa com o ex-senador Tasso Jereissati, que pontuou os desafios pelos quais a legenda passa a nível nacional, com possibilidade de fusão ou federação com outras siglas. Como informou a assessoria de imprensa do PSDB ao PontoPoder, Tasso queria que Ozires conduzisse esse processo no Ceará.