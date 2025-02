Élcio Batista deixa presidência do PSDB Ceará; Ozires Pontes assume interinamente

Ex-vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista deixou a presidência do PSDB Ceará. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela direção da legenda. Quem assume o comando da sigla de forma interina é o prefeito de Massapê e vice-presidente da Executiva Estadual da agremiação, Ozires Pontes.

Por meio de nota, a legenda informou que o afastamento do ex-vice-prefeito do comando PSDB Ceará foi solicitado pelo próprio Élcio, em "virtude de novos compromissos profissionais assumidos na cidade de São Paulo".

Veja também PontoPoder Após convite para assumir Secretaria Saúde de Fortaleza, Socorro Martins pede desfiliação do PSDB PontoPoder Presidente do Cidadania Ceará anuncia rompimento da federação com o PSDB

Procurado pela reportagem, o ex-presidente tucano frisou que irá se dedicar a "desafios no setor acadêmico e privado, incompatíveis com a vida partidária".

A chegada de Ozires para o comando do PSDB ocorre em meio a desgastes no partido, que enfrenta processo de dissolução da Federação com o Cidadania e perda de quadros importantes, como Socorro Martins — que presidiu o diretório de Santa Quitéria e pediu desfiliação para assumir a Secretaria da Saúde de Fortaleza na gestão Evandro Leitão (PSDB). Ele, inclusive, esteve reunido recentemente com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), principal liderança da sigla, para tratar sobre estratégias para o partido.

Ozires Pontes é empresário e já foi secretário Municipal de Esporte e Lazer de Fortaleza durante a gestão Sarto (2021-2024). Ele foi eleito pela primeira vez para um cargo eletivo em 2024, ao alçar a Prefeitura de Massapê.

No pleito do ano passado, o partido fez apenas dois prefeitos no Ceará: Ozires e Roberto Filho (Iguatu).