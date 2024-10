Presidente do Cidadania Ceará anuncia rompimento da federação com o PSDB

A Federação PSDB-Cidadania será dissolvida. A decisão, tomada pela direção nacional do Cidadania, foi comentada pelo secretário de Turismo de Fortaleza e presidente estadual da sigla no Ceará, Alexandre Pereira, por meio das redes sociais. Na leitura do dirigente cearense, o rompimento do elo com os tucanos seria “essencial” para fortalecer a legenda no Estado. A declaração foi publicada nesta sexta-feira (11).

“Poucos dias depois do resultado do primeiro turno eleitoral, a cúpula nacional do Cidadania decidiu romper a federação com o PSDB. A decisão, quase unânime, libera todos os diretórios do país a se posicionarem, nesta segunda etapa da disputa, independentemente do tucanato”, disse a nota postada.

O texto, compartilhado pelo presidente e pelo perfil do diretório estadual, menciona ainda uma série de dificuldades com o PSDB. Diferenças quanto aos interesses partidários e na dimensão de cada agremiação na federação seriam algumas das complicações apontadas. “A decisão foi acertada. O Cidadania tem grande potencial para se reinventar, reestruturar-se e voltar a ser relevante”, arrematou o comunicado.

Na legenda que acompanha a publicação, o partido indicou também que a decisão ocorreu após manifestações de diretórios estaduais e de integrantes da Executiva Nacional e que ela aconteceu “apesar da boa relação entre os presidentes estaduais do Cidadania e do PSDB no Ceará”.

“Agora, o Cidadania, com independência, se reorganiza e prepara suas estratégias, já pensando nas eleições de 2026, com foco em fortalecer sua presença política no estado do Ceará”, pontuou.

O Diário do Nordeste procurou o presidente do PSDB Ceará e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, a fim de obter uma posição e outras informações sobre a medida. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.

Na manhã desta sexta, a executiva estadual do partido tucano realizou uma reunião. Além de Élcio, participaram do encontro outras lideranças, a exemplo do vereador Jorge Pinheiro; da vereadora Cláudia Gomes; do prefeito eleito de Massapê, Ozires Pontes; e da presidente do PSDB Fortaleza, Kamyla Castro.