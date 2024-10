Eleições Fortaleza: Debate PontoPoder ocorre na próxima quarta (16) em 3 veículos do SVM

O PontoPoder, do Diário do Nordeste, realiza em cadeia com a rádio Verdinha FM 92.5 e a TV Diário, o debate de Segundo Turno com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), os dois postulantes à Prefeitura de Fortaleza, na próxima quarta-feira (16), a partir das 18 horas.

Inicialmente, a data reservada para o debate de Segundo Turno, ainda sem definição de formato e regras, era dia 9 de outubro, conforme apresentado a todos os nove candidatos no último dia 13 de agosto. Com a definição de Segundo Turno, na última segunda (7), foi realizada reunião com representantes de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) para apresentação de formato, regras, dia e horário. A data de 16 de outubro foi a que garantiu a presença dos dois candidatos, viabilizando a realização de um debate de ideias e de propostas, através de blocos de tema livre, temas determinados por sorteio e temas determinados por sorteio com a participação de jornalistas do Diário do Nordeste.

Mediado e apresentado pelo jornalista e colunista de política do SVM Inácio Aguiar, o debate PontoPoder começa às 18 horas e terá duração, em média, de 90 minutos e será transmitido pela TV Diário, pela rádio Verdinha 92.5 FM e pelas plataformas digitais do Diário do Nordeste (portal, Youtube e Instagram).

“É mais um espaço premium, já que entramos em cadeia com três veículos de comunicação (rádio, TV e internet), para o eleitor fortalezense conhecer os candidatos, comparar propostas e visões do que cada um deseja para a cidade de Fortaleza, que para este mandato 2025-2028 completará 300 anos. A dinâmica que estabelecemos garantirá que haja uma contribuição social relevante e apostamos que o nível de discussão será rico”, afirmou Gustavo Bortoli, diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares.

Os postulantes à Prefeitura vão discutir temas de interesse da população de Fortaleza, além de terem a oportunidade de apresentar quais são as propostas de governo para a Capital cearense.

O debate ocorre em quatro blocos:

* 1º bloco: apresentação de cada candidato, seguida de perguntas entre os candidatos com tema livre

* 2º bloco: perguntas entre os candidatos com temas determinados por sorteio

* 3º bloco: perguntas entre os candidatos com temas determinados por sorteio com jornalistas do Diário do Nordeste

* 4º bloco: perguntas entre os candidatos com tema livre, seguido de considerações finais de cada candidato

No começo de cada bloco será sorteada a ordem para saber qual candidato abre perguntando. Após o primeiro momento, a pessoa que for perguntada sempre fará a pergunta seguinte, garantindo que André Fernandes e Evandro Leitão obtenham os mesmos tempos e condições de igualdade.

ENTREVISTAS E AGENDAS

Além do debate, o PontoPoder também realizará duas entrevistas de 30min, cada, com os dois candidatos, nos próximos dias 22 e 23 de outubro, ocorrendo da seguinte forma:

1. Uma entrevista ao vivo, no programa Bom Dia Nordeste, na Verdinha e na TV Diário

2. E uma outra entrevista gravada e disponibilizada na íntegra, sem edição, às 17h no Diário do Nordeste (site e YouTube).

Em futura reunião com representantes dos partidos e/ou políticos, será realizado sorteio da ordem de cada uma das datas. O PontoPoder ainda acompanhará, de segunda a sexta, alguns atos públicos de campanha e você poderá acompanhar toda a cobertura política dos dois candidatos em Diário do Nordeste, Verdinha e TV Diário.

CONHEÇA O PERFIL DE CADA CANDIDATO

ANDRÉ FERNANDES

Estreante na disputa à Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes, tem como candidata a vice-prefeita a advogada Alcyvania Pinheiro. O político, aposta no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para atrair o eleitorado da Capital. André tem um histórico de bons resultados nas disputas pelo Legislativo. Em 2018, quando concorreu pela primeira vez, foi o deputado estadual mais votado no Ceará naquele ano. Em 2022, reconquistou o título, mas na disputa para a Câmara dos Deputados. No Primeiro Turno das eleições para a Capital cearense, o candidato do PL acumulou 562.305 votos, atingindo a marca de 40,20% dos votos válidos e indo para o Segundo Turno com o melhor desempenho.

EVANDRO LEITÃO

Estreante nas disputas majoritárias, o petista tem como candidata a vice-prefeita a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). Evandro tem como aliados de peso o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT). O grupo ainda recebe apoio de lideranças de outras siglas, como o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Siglas como o Republicanos e o PP também estão na coligação representada pelo petista. No Primeiro Turno das eleições para a Capital cearense, o candidato do PT acumulou 480.174 votos atingindo a marca de 34,33% dos votos válidos.