Projeto de reforma da Praça do Ferreira está pronto, diz presidente da CDL; veja imagens

Há anos, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) defende uma revitalização do Centro e uma ampla reforma da Praça do Ferreira. Inclusive, a entidade já concluiu o projeto estruturado e o entregou à Prefeitura de Fortaleza. A expectativa do setor é que a Praça esteja pronta para o próximo Natal de Luz ou no aniversário de 300 anos da Cidade.

Presidente da CDL, Assis Cavalcante detalhou a esta Coluna as tratativas para a realização do projeto de reforma. “Combinamos ainda com o ex-prefeito Sarto (PDT) de fazemos o projeto. Contratamos os mesmos arquitetos que fizeram a reforma há 34 anos. Está pronto e já repassamos o projeto ao prefeito Evandro”, diz ele.

A coluna teve acesso às imagens do projeto do que seria a nova Praça após a reforma. “Será feita uma readequação do piso, que deve continuar em pedra portuguesa. Os quiosques atuais serão reformados e haverá novos espaços. Devem ser feitos dois banheiros e outras mudanças”, diz Assis Cavalcante, com base no projeto contratado pela entidade e feito por Fausto Nilo e Delberg Arquitetos Associados.

“A ideia é que os novos quiosques possam atrair mais pessoas, principalmente no horário noturno. Vamos convidar o Sebrae para fazer um estudo sobre quais produtos e serviços esses locais devem ter para atrair as pessoas”, detalha. Veja mais imagens do novo projeto

Outra questão a ser resolvida é a assistência à população em situação de Rua. “Na época do prefeito Roberto Cláudio nós fizemos uma ação conjunta que ajudou muito a melhorar esta situação. Aí, veio a pandemia e desandou tudo novamente. Mas isso mostra que é possível a gente tratar isso, respeitando as pessoas, dando um espaço digno para elas viverem. Tudo isso faz parte da requalificação do Centro”, encerra o presidente.

Promessa da Prefeitura