Quando começa o horário eleitoral gratuito do segundo turno no rádio e na TV? Confira

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV voltará a ser exibido nesta sexta-feira (11) e seguirá até 25 de outubro, dois dias antes do segundo turno das eleições municipais, que acontece no dia 27. Diferentemente do primeiro turno, os candidatos terão a mesma quantidade de tempo para expor ideias e propostas aos eleitores.

Como o segundo turno é formado por apenas dois postulantes às Prefeituras, ambos terão 5 minutos de exposição nos canais de televisão e nas estações de rádio, somando total de 10 minutos. Além disso, serão destinados 70 minutos em inserções ao longo da programação para ambos os candidatos.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o candidato que dará início ao horário eleitoral do segundo turno é aquele que obteve a maior votação no primeiro. Em Fortaleza, a largada será dada por André Fernandes (PL) seguido de Evandro Leitão (PT).

O Tribunal também reitera que o tempo de propaganda em rede e por inserções será dividido igualitariamente entre partidos, federações ou coligações das candidatas e dos candidatos que disputam o segundo turno.

Propaganda eleitoral já começou

A propaganda eleitoral já começou nos 52 municípios que decidirão os futuros prefeitos no segundo turno das eleições municipais. A ação entrou em vigor na última segunda-feira (7) e pode ser feita até 26 de outubro, véspera da segunda etapa da votação.

Os candidatos podem realizar comícios, caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material de campanha. A veiculação das propagandas em veículos de comunicação e na internet está permitida até o dia 25 de outubro.