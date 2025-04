Espaço para pessoas com TEA e síndrome de Down na Câmara deve ser instalado até o final do semestre, projeta Leo Couto

Destinado ao atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down, o ‘Espaço Evoluir’ da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) será lançado nesta quinta-feira (10) e deve ser implementado até o final do primeiro semestre de 2025. É o que indicou o presidente da Casa, o vereador Leo Couto (PSB), em entrevista ao PontoPoder, nesta quarta-feira (9).

O lançamento do projeto ocorre após a CMFor aprovar, em 2 de abril, o projeto de lei que cria o equipamento e transforma a Unidade de Saúde do Servidor da Casa em uma Coordenadoria. O novo espaço deve oferecer assistência especializada, com atendimento de psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas, neurologistas, assistentes sociais, entre outros profissionais.

Leo Couto explica que, inicialmente, o ‘Evoluir’ será voltado para os filhos dos servidores da Casa, antes de abrir o serviço para a comunidade do entorno. A ideia também é expandir os tipos de atendimentos posteriormente.

“Nós vamos ter algumas salas com psicólogos, com profissionais de diversas áreas que possam atender essas crianças com síndrome de Down e autistas. Esse é o primeiro passo para depois a gente avançar com outras deficiências. (...) E a priori são para as crianças dos servidores. Nós já temos mais ou menos uma ideia de atendimento de algumas dezenas de crianças inicialmente, até porque nós estamos fazendo ainda o estudo” Leo Couto (PSB) Presidente da CMFor

100 dias de gestão

Ainda na entrevista, o vereador destacou as ações que marcam os primeiros 100 dias à frente da Câmara Municipal. Para o político, o período foi importante para definir os pilares da gestão, como inclusão, inovação e sustentabilidade.

“Primeiro, nós tivemos um ganho importante, na primeira quinzena da Câmara, que foi revogar a taxa do lixo, que era um anseio da população, uma promessa de campanha do prefeito Evandro [Leitão]. E já nos primeiros dias conseguimos revogar a taxa que a gente lutou tanto no nosso primeiro mandato”, relembrou Leo Couto.

O presidente da CMFor também destacou outras iniciativas validadas pela Casa, como o reajuste dos professores municipais e a reforma administrativa do Paço Municipal que, entre outras medidas, permitiu a criação das secretarias da Mulher (Semulher), da Proteção Animal (SMPA) e de Relações Comunitárias (Serc).

“Nós tivemos também a questão da Fagifor, que foi extinta e todo o seu quadro de funcionários estava também muito preocupado. Isso foi um ponto importante, e todos foram incorporados à Secretaria da Saúde”, acrescentou Couto.

O vereador ressaltou, ainda, o lançamento do edital de convocação do primeiro chamamento do concurso público da Câmara, que está na fase de entrega da documentação e prevê a posse de 39 novos servidores. O grupo faz parte dos 78 aprovados no certame de abril de 2024 – a outra metade será chamada em uma segunda etapa.

