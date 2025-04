Vereadores aprovam implantação de espaço para pessoas com TEA e síndrome de Down na Câmara de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) poderá ter um equipamento para o atendimento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome de Down em sua estrutura. O projeto de lei, que cria o equipamento e torna a Unidade de Saúde do Servidor da Casa em uma Coordenadoria, foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira (2). De autoria da Mesa Diretora, a proposta foi ingressada no mês passado e tramitou em regime de urgência.

A iniciativa chancelada pelos vereadores prevê que a nova Coordenadoria de Saúde do Servidor conte com uma Unidade Clínica — composta pelo Núcleo de clínica médica e pelo Núcleo de Atenção à Saúde Mental —, e com o Espaço Evoluir, este com os núcleos de Atendimento em Transtorno do Espectro Autista e de Atendimento em Síndrome de Down.

O órgão deverá ser comandado por um coordenador, que terá sob sua chefia supervisores, orientadores de núcleos e assessores técnicos.

O texto de justificativa que acompanha o projeto de lei menciona que a “iniciativa visa atender de forma mais eficiente e humanizada tanto os servidores quanto seus dependentes”, e ainda os vereadores, na promoção “da qualidade de vida, a inclusão e o bem-estar institucional”.

Presidente da Câmara, o vereador Leo Couto (PSB) celebrou a aprovação, que aconteceu no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. “Tenho certeza, meus caros colegas vereadores, que essa Casa ainda fará muito mais”, frisou o político, em pronunciamento na tribuna.

Um comunicado do Legislativo municipal informou que o Espaço Evoluir foi pensado para oferecer assistência especializada, com atendimento multidisciplinar realizado por psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas, neurologistas, assistentes sociais, entre outros profissionais. E também visa atender a comunidade do entorno.

A Coordenadoria de Saúde do Servidor, como definiu a Câmara Municipal, deverá funcionar no modelo de policlínica, oferecendo inicialmente atendimentos com clínico geral, cardiologista, endocrinologista, ortopedista, psiquiatra e pediatra.

Agora, com a aprovação do projeto pelo Parlamento municipal, ele será enviado ao Paço Municipal, para sanção ou veto pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

