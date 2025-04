Mais 39 aprovados no concurso da CMFor devem ser chamados até o fim do primeiro semestre de 2026, diz presidente

A segunda etapa de convocação dos concursados do último certame da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deve acontecer até junho de 2026, antes do prazo de validade previsto no edital. A informação foi dita pelo presidente do Legislativo municipal, Leo Couto (PSB), numa entrevista ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (9).

“O restante (será) até o meio do ano que vem. A ideia é que a gente faça esse cronograma, nos antecipando ao que dizia o edital, que é até dois anos”, disse o parlamentar, ao ser indagado sobre a integração da nova leva de servidores ao quadro da CMFor.

Pelo que estipulou o edital de abertura do concurso público, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora, a validade inicial é até 20 de agosto de 2026, podendo ser prorrogada por mais dois anos.

O primeiro grupo de aprovados foi chamado para a entrega de documentos no dia 1º de abril, por meio de uma publicação no Diário Oficial do Município (DOM). O recebimento da documentação dos convocados começou no último dia 7 e vai até a próxima segunda-feira (14) e avaliações médicas serão feitas posteriormente.

“Em menos de 90 dias, fizemos esse chamamento. Está em fase de entrega dos documentos e, assim que finalizado, já vai ser integrado em alguns pontos que são deficientes na Casa”, frisou o chefe da Câmara Municipal durante a conversa.

De acordo com Leo Couto, uma avaliação prévia foi executada pelas equipes do Parlamento, para que fossem identificados quais os setores com maior necessidade de pessoal e se o espaço físico disponível comportaria as pessoas chamadas.

“Esse estudo, no ano que vem, também será feito”, revelou o político, sinalizando que, assim, serão preenchidas as vagas efetivas. Ao todo, nessa modalidade, foram ofertadas 78 vagas, sendo 30 para cargos de nível médio e 48 para cargos de nível superior.

Apesar de indagado pela reportagem, o presidente da Câmara não revelou se irá fazer o chamamento de candidatos aprovados para as 330 vagas do cadastro de reserva, conforme consta no edital.