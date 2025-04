Inspetores da Guarda Municipal de Fortaleza terão mais um nível de progressão salarial; entenda

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, em redação final, nesta quarta-feira (23), uma mudança nos níveis de referência para a progressão salarial de inspetores da Guarda Municipal. Na última etapa de ascensão funcional, os inspetores passarão e ter mais uma faixa de aumento salarial, que pode ser reajustado em 2% por tempo de serviço.

Agora, a categoria terá 35 padrões de vencimentos, enquanto guardas municipais e subinspetores seguirão com 34, já que ainda têm possibilidade de ascensão no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Na lei anterior, de 2024, todos os servidores da corporação teriam direito às 35 classes de pagamento, mas isso inviabilizaria a contagem para profissionais em níveis hierárquicos superiores. Para fim de contagem das novas regras, a progressão por tempo de serviço passa a valer em dezembro de 2025 e a promoção por capacitação, em julho de 2026.

Em contato com o PontoPoder, o presidente do Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado do Ceará (Sindiguardas), Jamal Forte, lembrou que a ascensão pode acontecer a cada dois anos, impactando também a referência salarial. Para ele, a medida é positiva, uma vez que permite "melhorias" aos inspetores que já chegaram à última referência de seu nível.

"Além disso, a medida assegura a preservação do fluxo de evolução na carreira, haja vista que a inclusão desse novo nível nas classes de guarda e subinspetor resultaria em um aumento no tempo de espera para ascensão às classes subsequentes de subinspetor e inspetor, respectivamente", aponta a Prefeitura no projeto.