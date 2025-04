Patativa do Assaré é reconhecido como Patrono da Cultura Popular do Ceará pela Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram o projeto de lei que reconhece o poeta Antônio Gonçalves da Silva (1909-2002), conhecido como Patativa do Assaré, como Patrono da Cultura Popular Cearense. A iniciativa foi validada no Plenário nesta quarta-feira (23), após começar a tramitar na Casa em 6 de março do ano passado.

Como justificativa, o PL 135/2024 destaca que Patativa foi um “gigante da cultura popular nordestina” como poeta, compositor, cantor e improvisador. O projeto evidencia, ainda, que a obra do artista “permanece viva” inspirando novas gerações.

“Sua poesia, rica em metáforas e linguagem coloquial, abordava desde a seca e a pobreza até o amor, a fé e a esperança do povo sertanejo. Patativa também era um mestre da improvisação, capaz de tecer versos instantâneos sobre qualquer tema” Justificativa do projeto de lei 135/2025 Aprovado na Alece nesta quarta

O projeto é do 1º secretário da Alece, deputado De Assis Diniz (PT), com coautoria dos parlamentares Nizo Costa (PT) e Danniel Oliveira (MDB).

HISTÓRICO

Antônio Gonçalves da Silva nasceu em 5 de março de 1909, em Assaré, na região do Cariri cearense. Patativa se consolidou como um dos maiores nomes da literatura popular brasileira por meio de mais de dez livros de poesias publicados, como "Inspiração Nordestina", "Cante Lá que Eu Canto Cá", "Ispinho e Fulô" e "Aqui Tem Coisa".

Morreu no dia 8 de julho de 2002, aos 93 anos, deixando como legado uma obra que evidenciou a vida sertaneja, além de acumular títulos honoríficos, dentre os quais o Doutor Honoris Causa da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade Regional do Cariri (Urca), entre outras medalhas e prêmios internacionais.

