Gal, Boldrin, Milton e Erasmo…As dores do adeus sempre serão menores que a esperança do reencontro
Muitas vezes visto como sombra sombra parceiro Roberto Carlos, o Tremendão é um dos protagonistas da nossa música popular
Hinos, hits e outras canções formam a alegria do brasileiro quando a seleção entra em campo
No dia Nacional do riso, as alegrias dissabores caminham juntos nos corações românticos
Além de criadoras das canções como intérpretes, as mãos femininas escreveram parte dessa história e merecem ser mais ouvidas
Junto com Pablo Cândido, a dupla lança faixa necessária de esperança para o mundo atual
Depois de 86 primaveras, a cabeça do compositor baiano segue inquieta buscando um novo poucas vezes compreendido
Dentro de um amor sem limites, recomeço parabenizando meu maior pilar e quem mais me estimula a seguir soltando a voz nas estradas da vida
A alucinação de suportar o dia a dia às vezes pesa mas é importante não estar mudo e cantar muito mais.
Músicas que vão de Sérgio Bittencourt a Roberto Carlos rememoram pais que já se foram para a eternidade
Nos 80 anos do compositor baiano, sua imagem como um guerreiro da liberdade fortalece um Brasil que ainda existe nos corações
O cancioneiro popular também “subiu” em palanques e integrou jingles de campanhas em todo país
Em novo show, a compositora, regente e musicista rememora suas referências e mostra todo seu amor a arte
Saber "tietar" exige respeito, mas ser ídolo e garantir compreensão da popularidade é um desafio maior
Poeta cearense atravessa gerações e é fenômeno da nossa cultura popular
No seu aniversário, preciso te falar um pouco sobre a vida, sonhos, medo e amor
Compositor que estava sem lançar trabalho novo desde 2017, propõe em música resgatar o país e sugere recomeçar da melhor forma, com música e cultura
Cantora é um dos grandes jovens talentos da geração dela quando falamos de forró. Seu cantar é envolvente e aguça nossas melhores lembranças
O passar do tempo não privilegiou o gênero musical tão popular no País e é preciso questionar essa categorização
A artista que chegaria ao centenário neste junho marcou vidas, inclusive a minha, e resgatar a sua história é comungar da cultura de todo um país