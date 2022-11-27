Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Luã Diógenes Jornalista do SVM e Pesquisador Musical. Análises sobre a música popular brasileira, sua história e cenário atual. Escreve aos domingos.

Opinião

Encontros e despedidas: os dois lados de uma mesma viagem

Gal, Boldrin, Milton e Erasmo…As dores do adeus sempre serão menores que a esperança do reencontro

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 27 de Novembro de 2022

Opinião

Erasmo Carlos deixa legado de jovialidade, romance e Rock’n Roll na música brasileira

Muitas vezes visto como sombra sombra parceiro Roberto Carlos, o Tremendão é um dos protagonistas da nossa música popular

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 22 de Novembro de 2022

Opinião

Copa do Mundo: quando o futebol rima com música

Hinos, hits e outras canções formam a alegria do brasileiro quando a seleção entra em campo

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 20 de Novembro de 2022
Chaplin

Opinião

A música sorrir também significa mágoa de amor

No dia Nacional do riso, as alegrias dissabores caminham juntos nos corações românticos

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 06 de Novembro de 2022
Chiquinha Gonzaga

Opinião

A mulher compositora e o dia da Música Popular Brasileira

Além de criadoras das canções como intérpretes, as mãos femininas escreveram parte dessa história e merecem ser mais ouvidas

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 23 de Outubro de 2022
Marcos Lessa e Tuca Oliveira

Opinião

Marcos Lessa e Tuca Oliveira selam amizade em single otimista 'Meu Norte'

Junto com Pablo Cândido, a dupla lança faixa necessária de esperança para o mundo atual

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 16 de Outubro de 2022
Tom Zé

Opinião

Tom Zé: um gênio muito além do futuro

Depois de 86 primaveras, a cabeça do compositor baiano segue inquieta buscando um novo poucas vezes compreendido

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 09 de Outubro de 2022
Pietá é imagem que representa Cristo nos braços de Maria, sua mãe

Opinião

'Se essa rua fosse minha': o ninar de minha mãe

Dentro de um amor sem limites, recomeço parabenizando meu maior pilar e quem mais me estimula a seguir soltando a voz nas estradas da vida

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 25 de Setembro de 2022
Cantar é viver e a música segue sendo meu combustível. Maior até que qualquer ansiolítico

Opinião

De Belchior à Vannick: o novo sempre vem

A alucinação de suportar o dia a dia às vezes pesa mas é importante não estar mudo e cantar muito mais.

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 22 de Agosto de 2022

Opinião

Para um dia de saudade: quais as músicas que te lembram o amor de pai?

Músicas que vão de Sérgio Bittencourt a Roberto Carlos rememoram pais que já se foram para a eternidade

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 14 de Agosto de 2022
Caetano Veloso faz 80 anos

Opinião

As contestações de Caetano: entre o tempo e a contracultura

Nos 80 anos do compositor baiano, sua imagem como um guerreiro da liberdade fortalece um Brasil que ainda existe nos corações

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 07 de Agosto de 2022
Getúlio Vargas

Opinião

Ano eleitoral: as letras e cantos que impactaram nas urnas

O cancioneiro popular também “subiu” em palanques e integrou jingles de campanhas em todo país

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 31 de Julho de 2022
Aparecida Silvino

Opinião

Aparecida Silvino leva ao palco suas alegrias, saudades e canções

Em novo show, a compositora, regente e musicista rememora suas referências e mostra todo seu amor a arte

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 24 de Julho de 2022
Roberto Carlos Cala a Boca

Opinião

Loucos? O amor de fã não tem medida!

Saber "tietar" exige respeito, mas ser ídolo e garantir compreensão da popularidade é um desafio maior

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 17 de Julho de 2022
Patativa III

Opinião

Há vinte anos voava para a eternidade Patativa do Assaré

Poeta cearense atravessa gerações e é fenômeno da nossa cultura popular

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 10 de Julho de 2022
Uma carta para mim

Opinião

Tocando em frente: uma carta para Divaldo

No seu aniversário, preciso te falar um pouco sobre a vida, sonhos, medo e amor

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 03 de Julho de 2022
O cantor e compositor Chico Buarque lança seu samba inédito e também divulga uma agenda de shows

Opinião

Novo single de Chico Buarque reaviva um Brasil e sugere: que tal um samba?

Compositor que estava sem lançar trabalho novo desde 2017, propõe em música resgatar o país e sugere recomeçar da melhor forma, com música e cultura

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 19 de Junho de 2022
Gabriela Mendes

Opinião

Gabriela Mendes não deixa apagar a chama do São João

Cantora é um dos grandes jovens talentos da geração dela quando falamos de forró. Seu cantar é envolvente e aguça nossas melhores lembranças

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 12 de Junho de 2022
Chitãozinho e Xororó

Opinião

“De raiz” ao “Universitário”: o que aconteceu com a música sertaneja?

O passar do tempo não privilegiou o gênero musical tão popular no País e é preciso questionar essa categorização

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 05 de Junho de 2022
Bibi Ferreira

Opinião

Cem anos de Bibi Ferreira resgata a beleza de uma vida somada a arte

A artista que chegaria ao centenário neste junho marcou vidas, inclusive a minha, e resgatar a sua história é comungar da cultura de todo um país

Foto frontal Luã Diógenes
Luã Diógenes 29 de Maio de 2022
1 2 3