Marcos Lessa e Tuca Oliveira selam amizade em single otimista 'Meu Norte'

Um dia desses me peguei lamentando que a vida não andava fácil. Depois que encerrei a frase, parei e me deparei com o entorno e vi que isso não é algo específico da caminhada. Assistimos a novas guerras, brigas por poder, nas esquinas placas de fome e uma desesperança climática para os próximos anos.

Não posso deixar de puxar para a pessoa, no meio dessa turbulência no mundo que replicava ao meu coração dilacerado por uma doença psicológica terrível chamada depressão (ainda vou falar muito dela pois o processo de descoberta foi enorme), descobri hinos de otimismo para lutar por um novo amanhã. Uma dessas músicas foi mais uma grata surpresa, a linda e otimista “Meu Norte”, novo single de Marcos Lessa e Tuca Oliveira, composta pela dupla em parceria com Pablo Cândido.

De começo ao fim, a canção traz uma marcha para dias melhores e que sempre há esperança no fim do túnel. O título já dá uma prévia da beleza que se vai ouvir. Para os hebraicos, significa que é aquele que adentra nas nuvens e mostram os raios de sol, trazem a luz.

Hoje é a semente do amanhã

Quando Lessa entoa sua potente voz dizendo que “sempre é tempo de olhar horizontes”, automaticamente refletiu um ar de Gonzaguinha falando que vale hoje é a semente do amanhã. E continua em versos que emocionaram ao dizer que mesmo quando a dor bater existe sempre a força para se querer um novo futuro.

“Passei por momentos de muitas mudanças na vida e ela foi escrita a seis mãos. O Tuca e o Pablo entendiam o que eu estava passando e fizeram versos que decifraram o que passava em mim”, contou o cearense. Como falei, a inquietação de Marcos Lessa contagiou e comungou com o desejo de muitos de nós que ambicionamos apenas paz.

Não à toa, Marcos é amigo de Tuca, voz potente que ao mesmo tempo ressalta uma leveza empolgante. Um conjunto perfeito de vozes para um trabalho necessário. Costumo dizer que Lessa é uma esperança quando pensamos no futuro da música brasileira e o single só confirma isso.

Mesmo com vários shows e de forma mais eclética, o cantor não larga a sua veia pulsante da música popular brasileira. Mesmo tendo parceria com Roberto Menescal, no qual acho uma fonte perfeita de aprendizado no ramo, retorno ao Gonzaga Júnior, para dizer que incrivelmente existe um elo entre os dois, é tanto que o músico já lançou um trabalho só com músicas dele, um dos primeiros depois do The Voice.

É preciso cantar

A música, como as outras artes, não deixa de ser um produto cultural que segue sendo comercializado, mas perdendo sua expressão, quando esta vira um mero instrumento de entretenimento. Marcos Lessa consegue vender seu trabalho popular, sem deixar de ser um artista, o que é maravilhoso.

Não é somente uma voz afinada que atende um público, mas ele acredita nas canções e as defende, o que nos dá ânimo de um norte na música brasileira de qualidade, que mantém voz ativa e própria, além de inúmeras referências. Reforço o que já disse em outros artigos, que bom que temos Marcos Lessa e agora, conhecendo também Tuca Oliveira, respiro fundo tranquilo, sabendo que a qualidade ainda existe.

